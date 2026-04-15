Giá vàng hôm nay, 15-4: Tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 15-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.839 USD/ounce, tăng mạnh 79 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.760 USD/ounce).

Sự suy yếu của đồng USD đã trở thành yếu tố hỗ trợ chính cho giá vàng. Việc chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần qua đã kích thích nhu cầu mua vàng từ các nhà đầu tư, đặc biệt khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm chỉ còn ở mức khoảng 4,25%.

Dù vậy, điểm đáng chú ý là tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường đang được cải thiện nhờ triển vọng kinh tế tích cực hơn. Song, điều này lại hỗ trợ cho cả vàng – một tài sản trú ẩn vốn truyền thống, thông qua kỳ vọng về nhu cầu tiêu dùng và thương mại tăng trưởng.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô giảm mạnh và đang giao dịch quanh mức 93,5 USD/thùng. Sự suy yếu của đồng USD cùng với động thái điều chỉnh giá dầu góp phần tạo môi trường thuận lợi cho giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng.