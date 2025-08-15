Giá vàng hôm nay 15-8: Sụt giảm rất mạnh

Giá vàng hôm nay lao xuống

Tính đến 6 giờ ngày 15-8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm còn 3.333 USD/ounce, mất 32 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.365 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng không nằm ngoài xu hướng giảm, khi mất 20,7 USD, xuống còn 3.388 USD/ounce.

Nguyên nhân chính của đợt giảm giá này là do báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 7 tăng mạnh hơn dự kiến, gây áp lực lên tâm lý thị trường. PPI tăng 0,9% so với tháng trước, vượt xa dự báo 0,2% của các nhà phân tích và là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6-2022.

Báo cáo PPI nóng hơn dự kiến đã làm giảm kỳ vọng thị trường về việc Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9. Đặc biệt, khả năng Fed cắt giảm lãi suất tới 50 điểm cơ bản gần như bị loại bỏ hoàn toàn.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi thêm dữ liệu từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và các báo cáo kinh tế khác để có cái nhìn rõ hơn về chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Lạm phát tăng cao khiến vàng, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn, chịu áp lực giảm giá khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng.

Trên các thị trường bên ngoài, chỉ số USD Index tăng mạnh, gây thêm áp lực lên giá vàng. Giá dầu thô cũng tăng, giao dịch quanh mức 63,75 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt khoảng 4,2%. Những yếu tố này càng làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong bối cảnh lãi suất cao.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 14-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 124,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,3 triệu đồng/lượng.