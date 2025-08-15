HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 15-8: Sụt giảm rất mạnh

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 15-8, lao xuống khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ tăng nóng, làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất .

Giá vàng hôm nay 15-8: Sụt giảm rất mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay lao xuống

Tính đến 6 giờ ngày 15-8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm còn 3.333 USD/ounce, mất 32 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.365 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng không nằm ngoài xu hướng giảm, khi mất 20,7 USD, xuống còn 3.388 USD/ounce.

Nguyên nhân chính của đợt giảm giá này là do báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 7 tăng mạnh hơn dự kiến, gây áp lực lên tâm lý thị trường. PPI tăng 0,9% so với tháng trước, vượt xa dự báo 0,2% của các nhà phân tích và là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6-2022.

Báo cáo PPI nóng hơn dự kiến đã làm giảm kỳ vọng thị trường về việc Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9. Đặc biệt, khả năng Fed cắt giảm lãi suất tới 50 điểm cơ bản gần như bị loại bỏ hoàn toàn.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi thêm dữ liệu từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và các báo cáo kinh tế khác để có cái nhìn rõ hơn về chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới. 

Lạm phát tăng cao khiến vàng, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn, chịu áp lực giảm giá khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng.

Trên các thị trường bên ngoài, chỉ số USD Index tăng mạnh, gây thêm áp lực lên giá vàng. Giá dầu thô cũng tăng, giao dịch quanh mức 63,75 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt khoảng 4,2%. Những yếu tố này càng làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong bối cảnh lãi suất cao.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 14-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 124,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 15-8: Sụt giảm rất mạnh - Ảnh 2.

Tin liên quan

Bất ngờ tăng mạnh, giá vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử mới

Bất ngờ tăng mạnh, giá vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử mới

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC bất ngờ nhảy vọt vào sáng nay, vượt mốc đỉnh mọi thời đại, tiến sát 125 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 14-8: Tăng tiếp khi đồng USD suy yếu

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng khi đồng USD chạm mức thấp nhất trong 3 tuần qua cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Ngược dòng thế giới, giá vàng miếng SJC neo cao chót vót

(NLĐO) – Giá vàng thế giới liên tục đi xuống những ngày qua nhưng giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc cao, sát 124 triệu đồng/lượng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng thế giới giá vàng
