Kinh tế

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới tới 18 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Bất chấp đà đi xuống liên tục của giá thế giới, giá vàng miếng SJC chỉ giảm nhẹ.

Sáng 15-8, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ 200.000 đồng xuống còn 123,5 triệu đồng/lượng mua vào và 124,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% giảm tới 500.000 đồng về mức 116,6 triệu đồng/lượng mua vào và 119,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tiếp tục lao dốc mạnh. Lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 3.337 USD/ounce, mất tới khoảng 30 USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng nhanh , giảm chậm Bất chấp giá thế giới lao dốc - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC duy trì mốc cao

Từ đầu tuần đến nay, giá kim loại quý trên sàn quốc tế liên tục lao dốc từ mốc 3.400 USD/ounce. Tính ra, giá vàng thế giới đã mất gần 70 USD/ounce (tương đương khoảng 2,2 triệu đồng). Ngược lại, giá vàng miếng SJC vẫn đang ở vùng đỉnh cao nhất lịch sử.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới trên 18 triệu đồng

Diễn biến này khiến khoảng cách chênh lệch giá vàng miếng SJC so với giá thế giới càng giãn rộng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 106,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 18 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất trong nhiều tháng qua.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng nhanh , giảm chậm Bất chấp giá thế giới lao dốc - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới giảm liên tục những ngày qua

Theo giới phân tích, giá vàng thế giới sẽ khó bứt phá trong ngắn hạn, và chưa thể hướng trở lại vùng đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce từng lập vào tháng 4 vừa qua.

Bởi hiện tại, những thông tin từng tác động giúp giá vàng đi lên mạnh mẽ như chính sách thuế quan của Mỹ với các nước, căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực… đều đã phản ánh vào giá vàng.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới tới 18 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

