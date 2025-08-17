HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 17-8: Cửa hàng vàng nhỏ tiếp tục đưa vàng miếng SJC lên đỉnh mới

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh, Đồ họa: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Trong khi giới phân tích đồng loạt dự báo giá vàng đi ngang, các nhà đầu tư lại kỳ vọng đà giảm sớm kết thúc.

Cuối tuần, ngày 17-8, giá vàng miếng SJC được các công ty niêm yết 123,5 triệu đồng mỗi lượng cho chiều mua vào và 124,5 triệu đồng mỗi lượng cho chiều bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng miếng tăng tuần thứ 3 liên tiếp và đang ở vùng đỉnh lịch sử. Trong tuần, mốc cao nhất trong lịch sử phải kể đến là vùng 124,7 triệu đồng/lượng, trước khi giảm trở lại.

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ tiếp tục đẩy giá vàng miếng SJC lên mức kỷ lục 125 triệu đồng/lượng mua vào, 125,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng so với hôm qua. Với diễn biến này, giá vàng miếng SJC tự do đang cao hơn vàng tại các công ty lớn tới 1,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% lại giảm nhiệt, khi được các doanh nghiệp điều chỉnh về mức 116,6 triệu đồng/lượng mua vào và 119,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay 17 - 8: SJC lập kỷ lục mới giữa bối cảnh thị trường không ổn định - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới

Vậy là, giá vàng miếng SJC tăng ngược chiều vàng nhẫn và nới rộng khoảng cách lên hơn 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 3.336 USD/ounce, giảm khoảng 63 USD/ounce so với cuối tuần trước. Giá vàng hôm nay giảm trở lại, trong bối cảnh đồng USD duy trì ở mốc cao và thị trường vắng bóng những thông tin hỗ trợ. Các thông tin về chính sách thuế quan của Mỹ với các nước đã được phản ánh vào giá, trong khi thông tin Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 9 tới chưa rõ ràng.

Nhiều người kỳ vọng giá vàng tăng trở lại

Một diễn biến đáng chú ý, kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng giá vàng tuần tới cho thấy quan điểm trái chiều của các chuyên gia và nhà đầu tư.

Theo đó, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 10 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó chỉ có 10% cho rằng giá vàng sẽ tăng trở lại, 10% nhận định giá vàng giảm nhưng có tới 80% ý kiến dự báo giá vàng đi ngang. Việc giá vàng chưa rõ xu hướng cho thấy sự khó đoán của kim loại quý.

Ngược lại, các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn, khi có 183 nhà đầu tư trả lời tại cuộc khảo sát ở Main Street, với 63% ý kiến nhận định giá vàng sẽ tăng trở lại, 18% cho rằng giá vàng giảm và 19% kỳ vọng giá vàng đi ngang.

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, nói trên Kitco, rằng giá vàng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với xu hướng tăng ổn định. Việc FED dự kiến cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã được thị trường phản ánh, nên giá vàng cần thêm động thái nới lỏng tiền tệ để bứt phá mạnh hơn.

Giá vàng hôm nay 17 - 8: SJC lập kỷ lục mới giữa bối cảnh thị trường không ổn định - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC cao chót vót so với giá thế giới

Một số chuyên gia khác nhận định "giá vàng đang tăng". Bởi dù thông tin dữ liệu kinh tế của Mỹ cho thấy lạm phát đang tăng lên, nhưng sẽ không làm thay đổi quan điểm của FED là chậm cắt giảm lãi suất. Nếu Mỹ cắt giảm lãi suất trong tháng 9 và có thêm vài lần điều chỉnh lãi suất vào cuối năm nay và đầu năm 2026, giá vàng sẽ được hưởng lợi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết đang cao hơn vàng thế giới trên 18 triệu đồng/lượng.


Tin liên quan

(NLĐO) – Lần đầu tiên, giá vàng miếng SJC vượt 125 triệu đồng/lượng trên thị trường tự do, dù giá thế giới liên tục đi xuống.

