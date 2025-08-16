HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 16-8, nhiều tiệm vàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC lên cao kỷ lục

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Lần đầu tiên, giá vàng miếng SJC vượt 125 triệu đồng/lượng trên thị trường tự do, dù giá thế giới liên tục đi xuống.

Sáng 16-8, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng tiếp tục giữ nguyên ở mức 123,5 triệu đồng/lượng mua vào và 124,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. 

Giá vàng miếng tại các công ty vàng lớn không thay đổi trong 2 ngày qua, sau khi rời khỏi mốc đỉnh 124,7 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, một diễn biến đáng chú ý trên thị trường tự do, khi một số cửa hàng vàng niêm yết giá vàng miếng SJC lên tới 124,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 125,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, cao hơn tới 800.000 đồng so với tại các doanh nghiệp lớn.

Sáng 16-8, nhiều tiệm vàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC lên cao kỷ lục- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC duy trì mốc cao trong những ngày qua

Đây cũng là mức cao kỷ lục của giá vàng trong nước, đồng thời cũng lần đầu vượt mốc 125 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ổn định quanh mức 116,6 triệu đồng/lượng mua vào và 119,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Chênh lệch giá vàng SJC và thế giới ngất ngưởng

Giá vàng trong nước duy trì ở mức cao chót vót, được các công ty lý giải do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu mua và nắm giữ vàng của người dân vẫn cao. Thị trường ít người bán, nhiều người mua trong bối cảnh quy mô thu hẹp khiến giá vàng được neo giữ ở mức cao.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 3.337 USD/ounce, không thay đổi nhiều so với một ngày trước. Dù vậy, xu hướng đi xuống của giá vàng thế giới đã diễn ra trong nhiều ngày qua, sau khi rời khỏi vùng 3.400 USD/ounce vào tuần trước.

Trong khoảng 1 tuần, giá vàng thế giới mất gần 70 USD/ounce (tương đương khoảng 2,2 triệu đồng); còn giá vàng miếng SJC vẫn đang ở vùng đỉnh vượt 124 triệu đồng/lượng. 

Diễn biến này khiến khoảng cách chênh lệch giãn rộng, giá vàng miếng cao hơn vàng thế giới vượt 18 triệu đồng/lượng.

Sáng 16-8, nhiều tiệm vàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC lên cao kỷ lục- Ảnh 3.

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng hôm nay giá vàng pnj giá vàng sjc
