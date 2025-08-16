Giá vàng hôm nay 16-8: Tiếp tục lao dốc

Giá vàng hôm nay chưa dừng đà giảm

Đầu ngày 16-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.336 USD/ounce, giảm 13 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.349 USD/ounce).

Tính chung cả tuần, giá vàng đã mất hơn 2% giá trị, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Đà giảm này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu tập trung vào các tín hiệu kinh tế từ Mỹ và diễn biến địa chính trị, đặc biệt là hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga thu hút sự chú ý của thị trường. Theo hãng tin Bloomberg, Mỹ đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ở Ukraine, trong khi Nga coi đây là cơ hội để củng cố vị thế thông qua các cuộc đàm phán. Những diễn biến tại hội nghị có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, đặc biệt là các tài sản trú ẩn an toàn, khiến giới đầu tư tài chính nghĩ tình hình địa chính trị thế giới có thể hạ nhiệt. Từ đó, nhiều người bán vàng để thu hồi vốn. Giá vàng hôm nay đương nhiên đi xuống.

Các nhà phân tích nhận định thị trường vàng đang ở giai đoạn nhạy cảm, với các yếu tố kinh tế và địa chính trị tiếp tục chi phối. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các thông tin kinh tế Mỹ và từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 15-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 124,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,1 triệu đồng/lượng.