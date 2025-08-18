Giá vàng hôm nay 18-8: Vừa mở cửa đã chạm mốc đỉnh

Đầu tuần, ngày 18-8, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết 123,7 triệu đồng mỗi lượng cho chiều mua vào và 124,7 triệu đồng mỗi lượng cho chiều bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng miếng tiếp chuỗi tăng ngay khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới, sau 3 tuần 3 giá liên tiếp và trở lại mốc đỉnh lịch sử.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ giao dịch giá vàng miếng SJC quanh mức 124,5 triệu đồng/lượng mua vào, 125,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng so với hôm qua. Dù vậy, giá vàng miếng SJC tự do vẫn cao hơn tại các công ty vàng lớn, và đang ở vùng đỉnh lịch sử.

Giá vàng miếng SJC trở lại vùng đỉnh

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tiếp khi được các doanh nghiệp đẩy lên mức 116,8 triệu đồng/lượng mua vào và 119,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay cũng bật tăng khi vừa mở cửa tuần giao dịch. Lúc 8 giờ 45, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.345 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với cuối tuần trước, ngắt chuỗi giảm trong tuần qua.

Dự báo giá vàng khó bứt phá

Dù vậy, trong tuần này, giới phân tích cho rằng giá vàng vẫn khó bứt phá trong ngắn hạn khi thị trường thiếu vắng động lực tăng điểm. Những yếu tố hỗ trợ giá vàng đi lên mạnh mẽ thời gian qua như chính sách thuế quan của Mỹ, căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực đều đang dịu bớt.

Ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, nhận định dù dữ liệu lạm phát nhích lên, lãi suất tăng nhẹ nhưng giá vàng vẫn đi ngang trong biên độ hẹp. Diễn biến này cho thấy vàng đang kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư và có thể giảm xuống dưới mức 3.000 USD/ounce trong năm nay.

"Nếu Mỹ bắt đầu cắt giảm lãi suất và lạm phát tăng cao hơn, đó có thể là tín hiệu tích cực cho vàng. Dù vậy, đến giờ giá vàng đã đi ngang trong suốt 4 tháng qua và động lực tăng giá trong ngắn hạn là không cao" – ông Daniel Pavilonis nói.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 106,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC duy trì mốc cao trong những ngày qua



