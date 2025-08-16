Sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng "cháy hàng", nhà sản xuất không kịp cung ứng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng "cháy hàng", nhà sản xuất không kịp cung ứng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Nhiều mẫu quần áo, phụ kiện độc đáo in hình biểu tượng cờ đỏ sao vàng, đang được giới trẻ săn đón nhiệt tình

Chỉ còn một vài ngày nữa cả nước sẽ chính thức bước vào dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2-9 . 

Đua nhau tung sản phẩm mới dịp Quốc khánh 2-9

Dịp này, nhiều mẫu quần áo, phụ kiện độc đáo in hình biểu tượng cờ đỏ sao vàng, đang được giới trẻ săn đón nhiệt tình. Anh Đặng Ngọc Dũng, chủ xưởng sản xuất túi vải Loma tại TP HCM, cho biết đơn hàng túi in lá cờ Việt Nam đang tăng rất mạnh. Sản xuất không đủ cung ứng. 

Hiện tại, xưởng đang sản xuất cho đơn 500 chiếc cho các đơn vị làm quà tặng khách hàng, chưa kể đơn do khách cá nhân mua biếu đồng nghiệp. Sản phẩm có giá 50.000 – 90.000 đồng/chiếc, giảm 10% cho đơn số lượng lớn.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi sản xuất mẫu túi này, hi vọng sẽ được đón nhận nhiều hơn trong dịp đại lễ. Túi làm từ vải đay 2 lớp, form cứng, sang trọng, không gian rộng rãi đủ để đựng cả ‘thế giới’, từ bình nước, bỉm sữa đến quần áo, rất tiện cho gia đình đi chơi dịp lễ”- anh Dũng nói.

Sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng "cháy hàng", nhà sản xuất không kịp cung ứng- Ảnh 1.

Sản phẩm túi vải in hình cờ Tổ quốc do xưởng anh Dũng sản xuất đang thu hút khách trong dịp lễ 2/9

Anh Đặng Ngọc Dũng chia sẻ về sản phẩm bán trong dịp 2/9

Cũng nhân dịp này, anh Thành Nam, chủ thương hiệu Mạch Lạc Brand, giới thiệu bộ sưu tập “Nước Việt Nam của người Việt Nam” lấy cảm hứng từ 5 địa danh lịch sử trước ngày 2-9-1945: Đình Tân Trào, Cây đa Tân Trào, Nhà hát Lớn Hà Nội, Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang và Quảng trường Ba Đình.

Những hình ảnh này được thể hiện bằng tranh vẽ độc quyền và ứng dụng trên áo thun, túi tote, móc khóa… với mức giá 250.000 – 300.000 đồng. Sản phẩm nhận được nhiều sự ủng hộ của giới trẻ nhờ tính thẩm mỹ, giá hợp lý và ý nghĩa lịch sử.

Sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng "cháy hàng", nhà sản xuất không kịp cung ứng- Ảnh 2.
Sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng "cháy hàng", nhà sản xuất không kịp cung ứng- Ảnh 3.

Bộ sưu tập mới của Mạch Lạc Brand trong dịp 2/9

Trong khi đó, Viettel Store lần đầu tiên ra mắt sản phẩm đặc biệt: ốp tai nghe thủ công mang đậm bản sắc Việt, tự hào với dấu ấn "Made in Vietnam". Phiên bản đặc biệt này giới hạn 1.000 chiếc tại hệ thống Viettel Store.

Theo đại diện Viettel Store, chiếc ốp tai nghe lần này không chỉ là phụ kiện, mà còn là thông điệp: người Việt hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm chất lượng, đậm bản sắc và đầy tự hào dân tộc. 

"Mỗi chiếc ốp không chỉ là phụ kiện, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào và tình yêu Việt Nam, được gửi gắm qua đôi tay người thợ"- đại diện này nói.

Theo ghi nhận, trên các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee…, lượng tiêu thụ sản phẩm mang hình ảnh cờ Tổ quốc cũng tăng đột biến.

Một tài khoản bán hàng trên TikTok, cho hay áo thun in cờ đỏ sao vàng hiện bán hơn 3.000 chiếc mỗi tháng, giá chỉ hơn 50.000 đồng/chiếc, con số kỷ lục trong mùa lễ này.

Sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng "cháy hàng", nhà sản xuất không kịp cung ứng- Ảnh 4.
Sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng "cháy hàng", nhà sản xuất không kịp cung ứng- Ảnh 5.
Sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng "cháy hàng", nhà sản xuất không kịp cung ứng- Ảnh 6.

Ốp tai nghe thủ công của Viettel Store sắp ra mắt trong dịp 2/9 Nguồn: Viettel Store

Tin liên quan

Du lịch Hà Nội bùng nổ dịp lễ 2-9

Tại một số khách sạn 3 sao ở phường Hoàn Kiếm, giá phòng cho 2 người đã tăng lên khoảng 1,5 triệu đồng/đêm vào dịp lễ 2-9

Ngành hàng không tăng chuyến, nâng chất lượng phục vụ cao điểm Lễ 2-9

(NLĐO) - Cục Hàng không chỉ đạo toàn ngành nỗ lực đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp "Ngày hội lớn của non sông".

Hà Nội rực rỡ sắc cờ chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Phố phường Hà Nội rực rỡ sắc đỏ chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

quốc khánh 2/9 Shopee tiktokshop thương mại điện tử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo