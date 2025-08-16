Sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng "cháy hàng", nhà sản xuất không kịp cung ứng

Chỉ còn một vài ngày nữa cả nước sẽ chính thức bước vào dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2-9 .

Đua nhau tung sản phẩm mới dịp Quốc khánh 2-9

Dịp này, nhiều mẫu quần áo, phụ kiện độc đáo in hình biểu tượng cờ đỏ sao vàng, đang được giới trẻ săn đón nhiệt tình. Anh Đặng Ngọc Dũng, chủ xưởng sản xuất túi vải Loma tại TP HCM, cho biết đơn hàng túi in lá cờ Việt Nam đang tăng rất mạnh. Sản xuất không đủ cung ứng.

Hiện tại, xưởng đang sản xuất cho đơn 500 chiếc cho các đơn vị làm quà tặng khách hàng, chưa kể đơn do khách cá nhân mua biếu đồng nghiệp. Sản phẩm có giá 50.000 – 90.000 đồng/chiếc, giảm 10% cho đơn số lượng lớn.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi sản xuất mẫu túi này, hi vọng sẽ được đón nhận nhiều hơn trong dịp đại lễ. Túi làm từ vải đay 2 lớp, form cứng, sang trọng, không gian rộng rãi đủ để đựng cả ‘thế giới’, từ bình nước, bỉm sữa đến quần áo, rất tiện cho gia đình đi chơi dịp lễ”- anh Dũng nói.

Sản phẩm túi vải in hình cờ Tổ quốc do xưởng anh Dũng sản xuất đang thu hút khách trong dịp lễ 2/9

Anh Đặng Ngọc Dũng chia sẻ về sản phẩm bán trong dịp 2/9

Cũng nhân dịp này, anh Thành Nam, chủ thương hiệu Mạch Lạc Brand, giới thiệu bộ sưu tập “Nước Việt Nam của người Việt Nam” lấy cảm hứng từ 5 địa danh lịch sử trước ngày 2-9-1945: Đình Tân Trào, Cây đa Tân Trào, Nhà hát Lớn Hà Nội, Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang và Quảng trường Ba Đình.

Những hình ảnh này được thể hiện bằng tranh vẽ độc quyền và ứng dụng trên áo thun, túi tote, móc khóa… với mức giá 250.000 – 300.000 đồng. Sản phẩm nhận được nhiều sự ủng hộ của giới trẻ nhờ tính thẩm mỹ, giá hợp lý và ý nghĩa lịch sử.

Bộ sưu tập mới của Mạch Lạc Brand trong dịp 2/9

Trong khi đó, Viettel Store lần đầu tiên ra mắt sản phẩm đặc biệt: ốp tai nghe thủ công mang đậm bản sắc Việt, tự hào với dấu ấn "Made in Vietnam". Phiên bản đặc biệt này giới hạn 1.000 chiếc tại hệ thống Viettel Store.

Theo đại diện Viettel Store, chiếc ốp tai nghe lần này không chỉ là phụ kiện, mà còn là thông điệp: người Việt hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm chất lượng, đậm bản sắc và đầy tự hào dân tộc.

"Mỗi chiếc ốp không chỉ là phụ kiện, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào và tình yêu Việt Nam, được gửi gắm qua đôi tay người thợ"- đại diện này nói.

Theo ghi nhận, trên các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee…, lượng tiêu thụ sản phẩm mang hình ảnh cờ Tổ quốc cũng tăng đột biến.

Một tài khoản bán hàng trên TikTok, cho hay áo thun in cờ đỏ sao vàng hiện bán hơn 3.000 chiếc mỗi tháng, giá chỉ hơn 50.000 đồng/chiếc, con số kỷ lục trong mùa lễ này.