Kinh tế

Tối 18-8, điều gì khiến giá vàng miếng SJC liên tiếp lập đỉnh mới?

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC chưa dừng đà tăng khi leo lên mức đỉnh mới bất chấp giá thế giới chỉ tăng nhẹ.

Cuối ngày 18-8, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết lên mức đỉnh mới, 124 triệu đồng/lượng mua vào, 125 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Trong ngày, giá vàng tăng tổng cộng 500.000 đồng/lượng và đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Giá vàng miếng tiếp chuỗi tăng liên tiếp và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.

Thậm chí, trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ giao dịch giá vàng miếng SJC quanh mức 124,9 triệu đồng/lượng mua vào, 125,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng so với hôm qua. Giá vàng miếng SJC tự do đang tiến tới mốc đỉnh mới, áp sát 126 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tiếp khi được các doanh nghiệp đẩy lên mức 117 triệu đồng/lượng mua vào và 119,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân giá vàng tăng sốc

Thị trường vàng trong nước liên tục gây bất ngờ, khi không chỉ tăng nhanh hơn thế giới và còn liên tục lập những mốc đỉnh mới.

Điều gì khiến giá vàng trong nước chưa dừng đà "dậy sóng"? Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động tối 18-8, chuyên gia vàng Trần Duy Phương nói rằng giá vàng miếng SJC đang tách biệt với giá thế giới, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm. Thực tế, dù giá vàng miếng SJC lập đỉnh 125 triệu đồng/lượng tại các doanh nghiệp vàng lớn, nhưng khách hỏi mua không có hoặc mua với số lượng nhỏ giọt, xếp hàng mỗi lần mua 1 lượng.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới , nguyên nhân và tác động đến thị trường - Ảnh 1.

"Ngay cả thị trường tự do, dù giá vàng miếng SJC xấp xỉ 126 triệu đồng/lượng nhưng thị trường cũng vắng người bán. Quy mô thị trường vàng miếng ngày càng thu hẹp khiến giá tăng nhanh khi nguồn cung hạn chế. Trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước có giải pháp tăng nguồn cung hoặc can thiệp như bán vàng bình ổn cho các ngân hàng thương mại và công ty lớn giai đoạn trước, giá vàng sẽ hạ nhiệt" – ông Phương phân tích.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối nay được giao dịch ở mức 3.340 USD/ounce, giảm nhẹ 5 USD/ounce so với buổi sáng. Giá vàng thế giới đang biến động trong biên độ hẹp và chưa thể bứt phá trong ngắn hạn. Ngược lại, giá vàng trong nước không ngừng đi lên.

Diễn biến này khiến khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giãn rộng lên tới 18,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch rất cao của giá vàng miếng SJC so với giá thế giới.


