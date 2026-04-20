Giá vàng trong nước giảm theo thế giới, công ty SJC tiếp tục khóa kênh giao dịch online

Sáng 20-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (công ty SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được điều chỉnh xuống quanh 167,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 170,8 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng.

Các thương hiệu vàng khác như Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji bán vàng nhẫn xoay quanh mốc 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đi xuống theo diễn biến của thị trường quốc tế.

Đến khoảng 9 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.803 USD/ounce, tăng hơn 40 USD/ounce so với đầu phiên sáng nhưng vẫn thấp hơn so với mức đóng cửa cuối tuần trước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Đồng thời, giá dầu thô và đồng USD tăng trở lại trong phiên đầu tuần cũng khiến kim loại quý chưa thể duy trì đà tăng sau hai tuần đi lên.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mức 94,7 USD/thùng, tăng 4,8% so với cuối tuần; chỉ số USD (DXY) cũng nhích lên 98,3 điểm, tăng 0,21%.

Khách giao dịch tại Công ty SJC ở TPHCM

Ở thị trường trong nước, nhu cầu giao dịch chậm lại khi vàng liên tục giảm giá trong 2 tuần qua. Người mua ngóng giá giảm thêm để thu hẹp cách biệt với giá thế giới, trong khi người bán chưa vội bán ra – nhất là những người mua vàng ở vùng đỉnh 185-190 triệu đồng/lượng hồi đầu năm nay.

Liên quan tới giao dịch vàng, Công ty SJC tiếp tục phát đi cảnh báo sau khi Fanpage Facebook chính thức của công ty bị tấn công vài ngày trước.

Theo đó, công ty SJC khuyến cáo "mọi thông tin về phương thức đăng ký mua vàng online từ SJC trên mạng xã hội đều là giả mạo".

Công ty SJC cũng đã tạm ngưng đăng ký phiếu hẹn online qua website trực tuyến sjc.com.vn từ 6-4; chỉ còn giao dịch vàng miếng SJC trực tiếp tại các điểm kinh doanh của công ty.

Tới sáng 20-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trang Fanpage của Công ty SJC vẫn chưa hoạt động trở lại.

