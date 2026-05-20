Kinh tế

Vàng miếng SJC, vàng nhẫn "thủng" mốc 160 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Rớt thêm 1 triệu đồng/lượng khiến giá vàng trong nước (giá mua vào) "thủng" mốc 160 triệu đồng, thấp nhất từ đầu tháng 1 đến nay.

Sáng 20-5, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống theo đà giảm của thị trường thế giới. 

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng ở mức 159,5 triệu đồng/lượng mua vào và 162,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với hôm trước.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức cũng lùi về quanh 159,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 162,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, giá mua vào của vàng miếng và vàng nhẫn xuống dưới mốc 160 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trong nước phản ánh xu hướng giảm mạnh của thị trường quốc tế. 

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sáng cùng ngày dao động quanh 4.478 USD/ounce, giảm sâu so với phiên trước. Chỉ trong khoảng một ngày giao dịch, kim loại quý đã mất gần 100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 20 - 5 giảm mạnh , thủng 160 triệu đồng / lượng lần đầu sau 4 tháng - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm tiếp

Không chỉ vàng, nhiều tài sản khác như bạc và chứng khoán quốc tế cũng chịu áp lực bán ra trong bối cảnh đồng USD tiếp tục tăng giá và giá dầu thô neo ở mức cao. Giá dầu Brent duy trì trên vùng cao khiến thị trường lo ngại áp lực lạm phát toàn cầu có thể kéo dài.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển đáng kể, còn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đối mặt nguy cơ gián đoạn. Đây là yếu tố khiến tâm lý thị trường tài chính toàn cầu thêm thận trọng.

Một nguyên nhân khác gây sức ép lên giá vàng là dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự báo. Thông tin này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, đồng thời làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm cắt giảm lãi suất. Thậm chí, trên thị trường đã xuất hiện những dự báo FED có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Khi lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh lên, dòng tiền có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lời cố định, trong khi vàng – vốn không mang lại lãi suất – trở nên kém hấp dẫn hơn trong ngắn hạn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tương đương khoảng 142,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng SJC trong nước.

Giá vàng hôm nay 20-5: Đảo chiều sụt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 20-5: Đảo chiều sụt giảm mạnh

(NLĐO) – Sau đà tăng mạnh trong phiên trước, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc khi đồng USD phục hồi, lãi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Giá vàng hôm nay 19-5: Tăng mạnh trở lại

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay đảo chiều bật tăng xuất phát chủ yếu từ việc được mua vào nhiều ở vùng giá thấp, đồng thời lo ngại chiến sự leo thang tại Trung Đông

Giá vàng miếng SJC gần mức 164 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Giá vàng trong nước giao dịch sáng nay, 19-5, tương đối ổn định dù giá vàng thế giới biến động

