Giá vàng hôm nay 21-9: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng trở lại

Sáng 21-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 133 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,9 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tự do tăng 6 triệu đồng

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được niêm yết quanh mức 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 99,99% cũng tăng trở lại. Một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC mua vào 133,8 triệu đồng/lượng, bán ra 135,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 6 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Dù vậy, nếu tính mốc đỉnh lịch sử được một số cửa hàng vàng nhỏ niêm yết tháng 9 lên tới 143,5 triệu đồng/lượng, giá vàng mới nhất hôm nay vẫn đang thấp hơn khoảng 7,7 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng miếng trên thị trường tự do cũng cao hơn tại các công ty vàng gần 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng theo giá thế giới

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới. Tuần qua, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế lập đỉnh mới khi có thời điểm vượt mốc 3.700 USD/ounce. Chốt tuần, kim loại quý tạm dừng ở mức 3.684 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD so với tuần trước.

Xuất hiện dự báo mới về giá vàng tuần tới

Bất chấp đà đi lên liên tục của giá vàng thế giới, kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới, các nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng giá vàng tăng tiếp, trong khi giới chuyên gia dè dặt hơn.

Tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, trong số 15 chuyên gia phân tích tham gia, chỉ 40% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 20% cho rằng giá sẽ giảm; và 40% dự đoán giá đi ngang. Sự giằng co này cho thấy thị trường đang ở điểm cân bằng: tăng thì có cơ hội, nhưng rủi ro cũng không nhỏ.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến ở Main Street với 285 nhà đầu tư lại tỏ ra lạc quan hơn: 58% dự báo giá vàng tiếp tục tăng, 24% nghĩ sẽ giảm, và 18% tin rằng giá sẽ không thay đổi. Nhà đầu tư cá nhân có vẻ đặt niềm tin lớn vào đà tăng, có lẽ vì đã chứng kiến nhiều phiên tăng vừa qua.

Giá vàng miếng tăng trong tuần qua

Chia sẻ trên Kitco, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, cho biết giữ quan điểm trung lập về vàng trong tuần tới. Bởi, vàng đã có một đợt tăng giá mạnh mẽ gần đây và dường như sắp chững lại. Thị trường đang ở gần cuối quý III và sau khi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), thị trường sẽ bước vào vùng trống thông tin, tạo điều kiện cho sự củng cố, tích lũy của vàng.

Tương tự, ông Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược tại BNP Paribas Fortis, cũng giữ quan điểm trung lập về diễn biến giá vàng trong tuần tới. Ông cho biết giá vàng có thể dao động quanh mức 3.600 USD/ounce hiện tại nhưng vẫn được hỗ trợ tốt vì kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sẽ sớm diễn ra.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng thương mại tương đương khoảng 117,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trên 14,4 triệu đồng/lượng.