Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 20-9: Bất ngờ tăng trở lại

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Sau hai ngày lao dốc, giá vàng hôm nay, 20-9, bất ngờ tăng trở lại do nhà đầu tư tăng sức mua.

Giá vàng hôm nay, 20-9: Bất ngờ tăng trở lại- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay lại bật tăng

Tính đến đầu ngày 20-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.686 USD/ounce, tăng mạnh 54 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.632 USD/ounce.

Một trong những tâm điểm chú ý của nhà đầu tư là cuộc điện đàm dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc thảo luận có thể định đoạt số phận của TikTok tại Mỹ, với trọng tâm là thỏa thuận chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động của TikTok từ công ty mẹ ByteDance Ltd. (Trung Quốc) sang một tập đoàn các nhà đầu tư Mỹ.

Ngoài ra, cuộc điện đàm cũng mở ra cơ hội cho một cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng, thảo luận các vấn đề địa chính trị và đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Những diễn biến này có thể tác động đáng kể đến tâm lý thị trường tài chính toàn cầu, bao gồm cả giá vàng.

Theo giới phân tích, sự phục hồi của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi lực mua mạnh từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là những kết quả đạt được sau cuộc điện đàm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể tiếp tục tạo ra biến động mạnh trên thị trường vàng.

Tại Việt Nam, cuối ngày 19-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 132 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra 128,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 20-9: Bất ngờ tăng trở lại- Ảnh 2.

Tin liên quan

Sáng 19-9, giá vàng nhẫn trơn tiếp tục giảm

Sáng 19-9, giá vàng nhẫn trơn tiếp tục giảm

(NLĐO) – Giá vàng nhẫn trơn giảm đồng loạt tại các công ty vàng và cửa hàng nhỏ theo đà hạ nhiệt của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay, 19-9: Giảm mạnh do chốt lời

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 19-9 bất ngờ lao dốc mạnh mẽ do áp lực từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá vàng đạt đỉnh trong những ngày gần đây

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn có diễn biến mới sau khi FED hạ lãi suất

(NLĐO) – Giá vàng thế giới sụt giảm rất mạnh sau quyết định cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất của FED, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng đồng loạt đi xuống.

