Sáng 20-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Sáng 20-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 131 triệu đồng/lượng và bán ra 133 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chỉ tăng 500.000 đồng lên 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước tăng trở lại sau 2 ngày đi xuống. Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh, giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng gần 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, sáng nay, một số cửa hàng vàng đẩy giá vàng miếng SJC tăng nhanh hơn, quanh mức 134 triệu đồng/lượng mua vào, 136 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng tiếp

Giá vàng trong nước đi lên theo đà tăng rất mạnh của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý trong phiên cuối tuần bất ngờ nhảy vọt lên 3.686 USD/ounce, tăng tới khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước và đang hướng trở lại mốc đỉnh 3.700 USD/ounce.

Một diễn biến đáng chú ý, không chỉ giá vàng tăng trở lại, chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đi lên và hiện giao dịch ở mức 97,65 điểm, tăng khoảng 1% trong vài ngày qua.

Giá vàng trong nước dự báo đi ngang

Theo giới phân tích, việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % và có thể những lần giảm điều chỉnh tiếp theo, sẽ hỗ trợ giá vàng tăng mạnh trong trung và dài hạn.

Đối với thị trường vàng trong nước, các nhà đầu tư vẫn chờ đợi những tác động từ các chính sách quản lý vàng mới, liên quan đến xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, nghiên cứu lập sàn quốc gia và đánh thuế vàng… Nếu được triển khai, giá vàng trong nước sẽ thu hẹp cách biệt với giá thế giới.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, giá vàng trong nước có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn khi chờ đợi hướng dẫn chi tiết hơn về nghị định mới về quản lý thị trường vàng và chịu áp lực từ giá vàng thế giới leo thang do căng thẳng địa chính trị.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 117,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,4 triệu đồng/lượng.

GIá vàng trong nước tăng trở lại



