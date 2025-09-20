Sáng 20-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 20-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Thái Phương

(NLĐO) – Cả giá vàng miếng lẫn vàng nhẫn cùng đi lên vào sáng nay, do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Sáng 20-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 131 triệu đồng/lượng và bán ra 133 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chỉ tăng 500.000 đồng lên 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước tăng trở lại sau 2 ngày đi xuống. Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh, giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng gần 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, sáng nay, một số cửa hàng vàng đẩy giá vàng miếng SJC tăng nhanh hơn, quanh mức 134 triệu đồng/lượng mua vào, 136 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Sáng 20-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng tiếp

Giá vàng trong nước đi lên theo đà tăng rất mạnh của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý trong phiên cuối tuần bất ngờ nhảy vọt lên 3.686 USD/ounce, tăng tới khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước và đang hướng trở lại mốc đỉnh 3.700 USD/ounce.

Một diễn biến đáng chú ý, không chỉ giá vàng tăng trở lại, chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đi lên và hiện giao dịch ở mức 97,65 điểm, tăng khoảng 1% trong vài ngày qua.

Giá vàng trong nước dự báo đi ngang

Theo giới phân tích, việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % và có thể những lần giảm điều chỉnh tiếp theo, sẽ hỗ trợ giá vàng tăng mạnh trong trung và dài hạn.

Đối với thị trường vàng trong nước, các nhà đầu tư vẫn chờ đợi những tác động từ các chính sách quản lý vàng mới, liên quan đến xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, nghiên cứu lập sàn quốc gia và đánh thuế vàng… Nếu được triển khai, giá vàng trong nước sẽ thu hẹp cách biệt với giá thế giới.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, giá vàng trong nước có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn khi chờ đợi hướng dẫn chi tiết hơn về nghị định mới về quản lý thị trường vàng và chịu áp lực từ giá vàng thế giới leo thang do căng thẳng địa chính trị. 

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 117,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,4 triệu đồng/lượng.

Sáng 20-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại- Ảnh 3.

GIá vàng trong nước tăng trở lại


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 20-9: Bất ngờ tăng trở lại

Giá vàng hôm nay, 20-9: Bất ngờ tăng trở lại

(NLĐO) – Sau hai ngày lao dốc, giá vàng hôm nay, 20-9, bất ngờ tăng trở lại do nhà đầu tư tăng sức mua.

Chiều 19-9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng ổn định

(NLĐO) – Thu thuế đối với hoạt động đầu tư có lãi là phổ biến, vàng cũng không ngoại lệ nhưng cần công khai, công bằng và khung pháp lý vững chắc.

Sáng 19-9, giá vàng nhẫn trơn tiếp tục giảm

(NLĐO) – Giá vàng nhẫn trơn giảm đồng loạt tại các công ty vàng và cửa hàng nhỏ theo đà hạ nhiệt của giá thế giới.

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng sjc giá vàng hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo