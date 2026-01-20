Tối 20-1, giá vàng miếng SJC tăng nhanh vượt 166 triệu đồng/lượng

Tối 20-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh tiếp tục đẩy giá vàng miếng SJC mua vào 164,1 triệu đồng/lượng, bán ra 166,1 triệu đồng/lượng, tăng tiếp 1,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Chỉ trong vòng 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng thêm khoảng 3,3 triệu đồng.

Diễn biến đáng chú ý là giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC cũng tăng nhưng tốc độ chậm hơn vàng miếng SJC, quanh 161 triệu đồng chiều mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 1 triệu đồng so với buổi sáng.

Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng trong nước tăng vọt theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, tối nay theo giờ Việt Nam, giá kim loại quý đang ở mức 4.729 USD/ounce, tăng khoảng 60 USD mỗi ounce so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

Tính từ đầu năm 2026 tới nay, giá vàng đã tăng thêm tới 430 USD/ounce (tương đương mức tăng 13,7 triệu đồng).

Theo giới phân tích, giá vàng tăng sốc khiến nguy cơ đảo chiều, giảm mạnh trong thời gian ngắn khi bị chốt lời là khó tránh. Dù vậy, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng của State Street Investment Management, cho rằng xu hướng tăng của vàng vẫn vững chắc và khả năng giá lên tới 5.000 USD/ounce trong năm 2026 không còn xa vời.

Báo cáo Giám sát vàng tháng 1-2026 của State Street Investment Management nhấn mạnh sự gia tăng căng thẳng địa chính trị, thâm hụt ngân sách cao của Mỹ và sự bất ổn vĩ mô của Mỹ là động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu vàng. Vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro có độ biến động thấp.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 150 triệu đồng/lượng.