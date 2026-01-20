Tối 20-1, giá vàng miếng SJC tăng nhanh vượt 166 triệu đồng/lượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 20-1, giá vàng miếng SJC tăng nhanh vượt 166 triệu đồng/lượng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp lên mốc cao mới theo đà nhảy vọt của giá vàng thế giới.

Tối 20-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh tiếp tục đẩy giá vàng miếng SJC mua vào 164,1 triệu đồng/lượng, bán ra 166,1 triệu đồng/lượng, tăng tiếp 1,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

TIN LIÊN QUAN

Chỉ trong vòng 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng thêm khoảng 3,3 triệu đồng.

Diễn biến đáng chú ý là giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC cũng tăng nhưng tốc độ chậm hơn vàng miếng SJC, quanh 161 triệu đồng chiều mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 1 triệu đồng so với buổi sáng.

Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng trong nước tăng vọt theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, tối nay theo giờ Việt Nam, giá kim loại quý đang ở mức 4.729 USD/ounce, tăng khoảng 60 USD mỗi ounce so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC tăng nhanh vượt 166 triệu đồng / lượng , đà tăng mạnh từ giá thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

Tính từ đầu năm 2026 tới nay, giá vàng đã tăng thêm tới 430 USD/ounce (tương đương mức tăng 13,7 triệu đồng).

Theo giới phân tích, giá vàng tăng sốc khiến nguy cơ đảo chiều, giảm mạnh trong thời gian ngắn khi bị chốt lời là khó tránh. Dù vậy, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng của State Street Investment Management, cho rằng xu hướng tăng của vàng vẫn vững chắc và khả năng giá lên tới 5.000 USD/ounce trong năm 2026 không còn xa vời.

Báo cáo Giám sát vàng tháng 1-2026 của State Street Investment Management nhấn mạnh sự gia tăng căng thẳng địa chính trị, thâm hụt ngân sách cao của Mỹ và sự bất ổn vĩ mô của Mỹ là động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu vàng. Vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro có độ biến động thấp.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng nhanh vượt 166 triệu đồng / lượng , đà tăng mạnh từ giá thế giới - Ảnh 3.

Tin liên quan

Sáng 20-1, giá vàng miếng SJC 165 triệu đồng/lượng, không dễ mua

Sáng 20-1, giá vàng miếng SJC 165 triệu đồng/lượng, không dễ mua

(NLĐO) - Dù giá vàng trong nước neo ở mức cao nhưng nguồn cung thường xuyên khan hiếm, nhiều người vẫn khó mua vàng miếng SJC hoặc vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay 20-1: Tăng vọt do nhu cầu trú ẩn vốn an toàn

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 20-1, bứt phá mạnh khi căng thẳng địa chính trị và thương mại ở một số nơi leo thang, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn an toàn.

Sáng 19-1, giá vàng miếng SJC lần đầu chạm mốc 165 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng mạnh theo đà lập đỉnh của giá thế giới.

giá vàng hôm nay giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo