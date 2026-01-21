Giá vàng hôm nay tăng vọt

Đêm qua, giá vàng thế giới có lúc lập kỷ lục mới 4.767 USD. Đến 5 giờ sáng 21-1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.759 USD/ounce, tăng 100 USD so với vùng đáy trong phiên là 4.659 USD/ounce.

Yếu tố chính thúc đẩy giá vàng hôm nay vọt lên là nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa căng thẳng địa chính trị Mỹ - châu Âu leo thang. Đầu tuần này, thị trường chứng khoán toàn cầu đã lao dốc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định tham vọng kiểm soát Greenland, đồng thời đe dọa áp thuế quan mới lên hàng hóa từ nhiều quốc gia châu Âu.

Hãng Bloomberg đưa tin châu Âu đang cân nhắc kích hoạt công cụ đáp trả, với các biện pháp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, Đức - nền kinh tế xuất khẩu lớn của châu Âu tỏ ra thận trọng hơn do phụ thuộc quá nhiều vào thương mại với Mỹ.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh lên 4,28% - mức cao nhất trong hơn 4 tháng qua. Điều này đồng nghĩa giá trị của trái phiếu Mỹ đi xuống, góp phần thúc đẩy dòng tiền chuyển sang vàng như một tài sản trú ẩn.

Trong khi đó, làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu Nhật Bản đã lan sang toàn cầu. Sự sụt giảm giá trị trái phiếu ở châu Âu và Mỹ càng khiến nhà đầu tư đổ xô vào vàng.

Trên các thị trường khác, giá dầu thô tăng nhẹ và giao dịch quanh mức 60,5 USD/thùng, đồng USD giảm giá sâu cũng kích thích nhà đầu tư đưa vốn vào vàng. Giá vàng hôm nay có thêm động lực để tăng hàng trăm USD/ounce.