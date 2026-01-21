HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 21-1, giá vàng trong nước tiến sát 170 triệu đồng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng thế giới tăng rất mạnh thúc đẩy giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên, tiến sát 170 triệu đồng/lượng.

Sáng 21-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng tiếp tục niêm yết giá vàng miếng SJC lên mốc cao mới, mua vào 167,2 triệu đồng/lượng, bán ra 169,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 4,2 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua và tiếp tục lập kỷ lục mới.

TIN LIÊN QUAN

Trong vòng 1 tuần qua, mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn 6,4 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC cũng đi lên khi Công ty SJC niêm yết mua vào - bán ra lần lượt 164,2 – 166,7 triệu đồng/lượng, tăng rất mạnh 4,2 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bán vàng nhẫn 24K thương hiệu PNJ lên tới 167,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cao nhất thị trường được ghi nhận tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải khi lên tới 169,2 triệu đồng/lượng – bằng với giá vàng miếng SJC.

Một số công ty giao dịch vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC, trong bối cảnh vàng miếng khan hiếm và nhu cầu mua vàng nhẫn tăng cao.

Giá vàng SJC tăng mạnh vượt 169 triệu đồng , theo đà thế giới tăng vọt - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước chưa ngừng đà tăng theo giá thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng liên tục lập đỉnh mới, tới 8 giờ 30 sáng nay theo giờ Việt Nam, vượt mốc 4.820 USD/ounce. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng tăng tổng cộng 146 USD/ounce.

Trong vòng 1 tuần, giá vàng thế giới cao hơn tới 320 USD/ounce (tương đương khoảng 10,2 triệu đồng).

Giá vàng tăng vọt khi nhà đầu tư đổ xô vào kim loại quý này. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay trên thị trường quốc tế, thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định tham vọng kiểm soát Greenland, đồng thời đe dọa áp thuế quan mới lên hàng hóa từ nhiều quốc gia châu Âu.

Đồng USD lao dốc khi chỉ số USD (DXY Index) giảm còn 98,46 điểm, lùi sâu khỏi mốc 99 điểm duy trì trong những ngày trước đó cũng hỗ trợ giá vàng đi lên.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,3 triệu đồng/lượng.

