Giá vàng hôm nay 22-10: Vàng miếng SJC tăng trở lại, tiến sát 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay của thế giới giảm mạnh 230 USD/ounce

Tính đến 6 giờ sáng ngày 22-10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế chỉ còn 4.120 USD/ounce, giảm mạnh 230 USD so với mức đỉnh 4.350 USD/ounce ghi nhận trong phiên giao dịch đêm qua. Trên thị trường tương lai, giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 215 USD, chốt ở mức 4.143 USD/ounce.

Nguyên nhân chính của đợt lao dốc này được cho là do áp lực bán tháo cực lớn từ các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lo ngại về việc thanh lý vị thế mua và bán ký quỹ trên thị trường tương lai đã khiến giá vàng chịu sức ép mạnh mẽ. Bên cạnh đó, tâm lý rủi ro được cải thiện trên thị trường chung, với các chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi gần mức cao kỷ lục, đã làm giảm sức hấp dẫn của các kim loại quý – vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn.

Ở các thị trường khác, chỉ số đồng USD tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, gây thêm áp lực lên giá vàng, vốn có mối quan hệ nghịch biến với đồng USD. Trong khi đó, giá dầu thô tăng nhẹ, dao động quanh mức 57 USD/thùng, và lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 3,9%. Những yếu tố này càng làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường kim loại quý.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC cuối ngày 21-10 tại các doanh nghiệp cũng lên tới 152,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn 151,5 triệu đồng/lượng.