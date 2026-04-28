Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 28-4: Tiếp tục lao dốc

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Theo các nhà phân tích, giá vàng hôm nay, 28-4, sụt giảm mạnh chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư ngắn hạn

Giá vàng hôm nay, 28-4: Sụt giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay lại suy yếu

Khoảng 6 giờ ngày 28-4 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế giao dịch quanh 4.689 USD/ounce, giảm 41 USD so với mức đỉnh trong phiên đêm trước là 4.730 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, đà giảm của giá vàng hôm nay chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư ngắn hạn. Thị trường đang quan tâm đến các diễn biến mới nhất trong chiến sự Mỹ - Iran, đồng thời chuẩn bị cho chuỗi cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương lớn trong tuần này.

Iran vừa chuyển cho Mỹ một đề xuất mới, trong đó kêu gọi mở lại eo biển Hormuz – tuyến đường thủy chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu – và kéo dài lệnh ngừng bắn nhằm hướng tới giải pháp chấm dứt chiến sự. 

Dù vậy, Nhà Trắng cho biết chỉ xem xét bất kỳ thỏa thuận nào đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu, khiến triển vọng chấp nhận đề xuất của Tehran vẫn còn nhiều bất định. 

Trong khi đó, tuần này, thị trường vàng sẽ chứng kiến các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương thuộc nhóm G7. Theo hãng tin Bloomberg, các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ, Canada, Anh, châu Âu và Nhật Bản nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất, đồng thời theo dõi chặt chẽ tác động từ chi phí năng lượng tăng cao.

Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi phản ứng của Mỹ đối với đề xuất của Iran, kết quả từ chuỗi cuộc họp ngân hàng trung ương trong những ngày tới, để đánh giá xu hướng tiếp theo của giá vàng.

(NLĐO) – Bất chấp giá bạc hôm nay đang thấp hơn vùng đỉnh, thị trường bạc trong nước vẫn sôi động khi một công ty vàng lớn công bố nhập cuộc bán bạc.

Giá vàng hôm nay 26-4: Khó đoán hơn bao giờ hết!

(NLĐO) – Cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư cá nhân đều băn khoăn về xu hướng tuần tới sau khi giá vàng đã giảm 3 tuần liên tiếp.

Chủ tịch TCBS hé lộ chiến lược với tài sản mã hóa và sàn vàng

(NLĐO) - Chiều ngày 25-4, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2026.

