Sáng 27-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Sáng 27-9, các công ty vàng lớn đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 133 triệu đồng/lượng và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng so với sáng hôm qua.

Tương tự, các loại vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch ở mức 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào - bán ra, tăng 500.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới và đang hướng tới mốc đỉnh lịch sử ở 135,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý chốt tuần giao dịch ở mức 3.760 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng trên sàn quốc tế duy trì ở vùng đỉnh lịch sử - cách mốc cao nhất khoảng 25 USD/ounce, bất chấp đồng USD tăng trở lại.

Cụ thể, tính đến sáng nay, chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 98,1 điểm, tăng 0,45% so với phiên trước.

Giá vàng trong nước tăng trở lại vào sáng nay

Giá vàng những ngày qua liên tục đi lên, sau khi vượt mốc 3.700 USD/ounce và đang tiến sát ngưỡng 3.800 USD/ounce. Diễn biến này khiến một số chuyên gia bắt đầu đưa ra cảnh báo về tình trạng tăng nóng của kim loại quý.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Aaron Hill – chuyên gia phân tích tại FP Markets (Úc) – cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn còn dư địa để cắt giảm thêm ít nhất 0,5 điểm phần trăm lãi suất vào cuối năm nay. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ mạnh cho giá vàng.

Bên cạnh đó, lực mua ròng của các ngân hàng trung ương cũng đang góp phần đẩy giá kim loại quý đi lên. Số liệu mới nhất cho thấy các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua vào hơn 900 tấn vàng kể từ đầu năm đến nay.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá Vietcombank vào khoảng 120 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC biến động trong những ngày qua



