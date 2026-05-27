Kinh tế

Sáng 27-5, giá vàng giảm nhanh, bạc ngược dòng tăng trở lại

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tiếp tục "dò đáy" nhiều tháng, lùi sát về 160 triệu đồng/lượng trong khi giá bạc bất ngờ tăng trở lại.

Sáng 27-5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,7 triệu đồng/lượng mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Cùng chiều đi xuống, vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm thêm 800.000 đồng mỗi lượng, giao dịch quanh mức 157,2 triệu đồng/lượng mua vào và 160,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước liên tục lùi sâu và đang ở mức thấp nhất trong hơn 4 tháng qua.

Ngược chiều với vàng, giá bạc trong nước các loại bất ngờ tăng tiếp. Giá bạc miếng sáng nay được Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ giao dịch quanh mức 2,9 triệu đồng/lượng mua vào, 2,99 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng mua – bán lần lượt là 2,89 triệu đồng/lượng và 2,98 triệu đồng/lượng.

Giá bạc ký cũng được nhiều doanh nghiệp như Phú Quý, SACOMBANK-SBJ, Bảo Tín Minh Châu, Ancarat giao dịch quanh 77,5 triệu đồng chiều mua vào và 79,9 triệu đồng chiều bán ra.

So với hôm qua, giá bạc miếng chững lại trong khi giá bạc thỏi, bạc khối tăng thêm khoảng 200.000 đồng mỗi kg.

Giá vàng giảm mạnh , giá bạc bất ngờ tăng trở lại ngày 27 - 5 - 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm tiếp

Giá vàng, bạc trong nước biến động do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, sáng nay giá vàng được giao dịch ở mức 4.504 USD/ounce, giảm tiếp so với đầu phiên sáng. So với hôm qua, giá vàng mất hàng chục USD/ounce.

Ngược lại, giá bạc đang được giao dịch ở mức 76,8 USD/ounce, tăng nhẹ so với mức 76,6 USD/ounce sáng hôm qua. Đầu phiên sáng nay, có thời điểm giá bạc leo lên tới 77,3 USD/ounce.

Theo giới phân tích, vàng, bạc đang chịu ảnh hưởng bởi diễn biến của đồng USD, giá dầu thô và những diễn biến mới nhất từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Hiện, chỉ số USD Index (DXY Index) được giao dịch quanh 99,1 điểm; giá dầu thô Brent ở mức 98,6 USD/thùng.

Giá vàng giảm mạnh , giá bạc bất ngờ tăng trở lại ngày 27 - 5 - 2026 - Ảnh 3.

Giá bạc trong nước tăng trở lại

Theo các chuyên gia của Công ty kim loại quý Heraeus, giá vàng, bạc đang chịu tác động bởi lạm phát gia tăng và sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất của Mỹ và chính sách thuế nhập khẩu mới của Ấn Độ.

Trong bản cập nhật mới nhất, các nhà phân tích ở Heraus lưu ý rằng cả giá tiêu dùng và giá sản xuất tại Mỹ đều tiếp tục tăng trong tháng trước, trong khi chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng vượt mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Gần đây, Chính phủ Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc lên 15% từ mức 6% từ giữa tháng 5 này. Sau thông báo này, nhiều nhà đầu tư vàng bạc đá quý của Ấn Độ đã bán ra thị trường đẩy giá kim loại quý đi xuống. Ở chiều ngược lại, việc mua vàng của các ngân hàng trung ương được dự đoán sẽ tăng tốc khi Goldman Sachs nêu dự báo con số mua vào có thể khoảng 60 tấn mỗi tháng trong năm 2026, tăng đáng kể so với giai đoạn trước.

Giá vàng giảm mạnh , giá bạc bất ngờ tăng trở lại ngày 27 - 5 - 2026 - Ảnh 4.


Giá vàng hôm nay 27-5: Đảo chiều sụt giảm

(NLĐO) – Sau một phiên đi lên, giá vàng hôm nay của thế giới đã suy yếu khi đồng USD mạnh lên và sự biến động trở lại của giá dầu thô.

