Giá vàng hôm nay tiếp tục suy yếu

Khoảng 6 giờ ngày 28-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.459 USD/ounce, giảm 61 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.520 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua (4.508 USD), thì giá vàng hôm nay chỉ giảm 49 USD/ounce.

Đà giảm của giá vàng hôm nay chủ yếu xuất phát từ sự suy yếu của các yếu tố hỗ trợ truyền thống. Giá dầu thô giảm mạnh đã làm hạ nhiệt kỳ vọng lạm phát, trong khi thị trường chứng khoán quốc tế phục hồi và triển vọng hòa hoãn tại eo biển Hormuz khiến nhu cầu trú ẩn an toàn giảm sút.

Cụ thể, giá dầu thô xuống ngưỡng 92 USD/thùng Việc Mỹ và Iran được cho là đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình nhằm mở lại eo biển Hormuz đã giúp thị trường năng lượng hạ nhiệt, qua đó kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống quanh mức 4,5%.

Mặc dù lãi suất trái phiếu giảm thường hỗ trợ giá vàng, nhưng hiệu ứng tích cực này đã bị lấn át bởi sự suy giảm rõ nét của yếu tố trú ẩn vốn an toàn.

Giới phân tích nhận định giá vàng đang chịu tác động kép trái chiều: tiêu cực từ việc giảm phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị, nhưng có phần được hỗ trợ bởi áp lực lãi suất thấp hơn và giá năng lượng giảm. Nhiều chuyên gia cho rằng đà giảm có thể tiếp tục trong ngắn hạn nếu các tín hiệu hòa hoãn tại Trung Đông được xác nhận và chứng khoán toàn cầu duy trì đà tăng điểm.