HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 28-5: Tiếp tục giảm

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay của thế giới chưa dừng đà giảm khi giá dầu thô đi xuống, nhu cầu trú ẩn vốn hạ nhiệt.

Giá vàng hôm nay 28-5: Tiếp tục giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tiếp tục suy yếu

Khoảng 6 giờ ngày 28-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.459 USD/ounce, giảm 61 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.520 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua (4.508 USD), thì giá vàng hôm nay chỉ giảm 49 USD/ounce.

Đà giảm của giá vàng hôm nay chủ yếu xuất phát từ sự suy yếu của các yếu tố hỗ trợ truyền thống. Giá dầu thô giảm mạnh đã làm hạ nhiệt kỳ vọng lạm phát, trong khi thị trường chứng khoán quốc tế phục hồi và triển vọng hòa hoãn tại eo biển Hormuz khiến nhu cầu trú ẩn an toàn giảm sút.

Cụ thể, giá dầu thô xuống ngưỡng 92 USD/thùng Việc Mỹ và Iran được cho là đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình nhằm mở lại eo biển Hormuz đã giúp thị trường năng lượng hạ nhiệt, qua đó kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống quanh mức 4,5%.

Mặc dù lãi suất trái phiếu giảm thường hỗ trợ giá vàng, nhưng hiệu ứng tích cực này đã bị lấn át bởi sự suy giảm rõ nét của yếu tố trú ẩn vốn an toàn.

Giới phân tích nhận định giá vàng đang chịu tác động kép trái chiều: tiêu cực từ việc giảm phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị, nhưng có phần được hỗ trợ bởi áp lực lãi suất thấp hơn và giá năng lượng giảm. Nhiều chuyên gia cho rằng đà giảm có thể tiếp tục trong ngắn hạn nếu các tín hiệu hòa hoãn tại Trung Đông được xác nhận và chứng khoán toàn cầu duy trì đà tăng điểm.

Giá vàng hôm nay 28-5: Tiếp tục giảm mạnh - Ảnh 2.

Tin liên quan

Sáng 27-5, giá vàng giảm nhanh, bạc ngược dòng tăng trở lại

Sáng 27-5, giá vàng giảm nhanh, bạc ngược dòng tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tiếp tục "dò đáy" nhiều tháng, lùi sát về 160 triệu đồng/lượng trong khi giá bạc bất ngờ tăng trở lại.

Giá vàng hôm nay 27-5: Đảo chiều sụt giảm

(NLĐO) – Sau một phiên đi lên, giá vàng hôm nay của thế giới đã suy yếu khi đồng USD mạnh lên và sự biến động trở lại của giá dầu thô.

Sáng 26-5, giá vàng miếng SJC giảm trở lại

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm nửa triệu đồng do ảnh hưởng từ giá thế giới, mua vào chỉ còn 158,5 triệu đồng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo