Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước lần đầu lên tiếng về việc huy động vàng để mua bất động sản

Thái Phương

(NLĐO) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng dùng vàng để mua bất động sản phải theo quy định pháp luật liên quan

Cuối ngày 29-5, Ngân hàng Nhà nước lần đầu phát đi thông tin liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản do Tập đoàn Vingroup và Công ty CP Vinhomes công bố trước đó.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu Công ty Vinhomes khi triển khai các chương trình liên quan đến giao dịch bất động sản phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm Luật các Tổ chức tín dụng, Pháp lệnh ngoại hối, Nghị định 24/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP) và pháp luật về kinh doanh bất động sản, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Đồng thời, tránh gây tác động bất lợi đến thị trường, doanh nghiệp và người dân, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước.

"Quan điểm xuyên suốt của Đảng, Chính phủ khuyến khích chuyển đổi nguồn lực vàng trong dân cho phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, hạn chế tâm lý găm giữ vàng, chống vàng hóa nền kinh tế, đầu cơ vàng, không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. Vì vậy, các hoạt động liên quan đến vàng luôn được Ngân hàng Nhà nước quan tâm quản lý, giám sát theo đúng quy định của pháp luật" – thông cáo nêu.

Các chương trình liên quan đến huy động vốn hay sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ cao nhất các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến mới liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, góp phần phục vụ có hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của đất nước.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 25-5, Công ty CP Vinhomes công bố chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản, với kỳ vọng góp phần chuyển hóa nguồn vàng nhàn rỗi đang được tích trữ trong dân thành dòng vốn phục vụ nền kinh tế. Chương trình được triển khai trong thời gian 5 năm, có sự đồng hành của các công ty vàng bạc đá quý nhằm bảo đảm an toàn về quyền lợi cũng như giá trị tài sản cho người mua.

Theo chương trình, Tập đoàn Vingroup, Công ty CP Vinhomes và các doanh nghiệp vàng bạc đá quý sẽ phối hợp hỗ trợ khách hàng quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản do Vinhomes phát triển. Đồng thời, khách hàng cũng được bảo đảm khả năng chuyển đổi ngược từ bất động sản sang giá trị tương đương bằng vàng khi có nhu cầu.

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về huy động vàng giao dịch bất động sản năm 2026 - Ảnh 2.

Đồ họa AI: V.Vinh

 

Giá vàng hôm nay, 29-5: Bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay trên thế giới bất ngờ tăng mạnh khi dữ liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ kém tích cực, đồng USD suy yếu, chiến sự Iran vẫn căng thẳng...

