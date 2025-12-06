Giá vàng hôm nay biến động rất mạnh

Chỉ trong vòng 24 giờ, giá vàng thế giới đã trải qua cú "lật kèo" ngoạn mục, từ mức đỉnh 4.260 USD/ounce lao thẳng xuống và đóng cửa cuối tuần ngày 6-12 ở mức 4.199 USD/ounce, giảm tới 61 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua.

Cú sụt giảm diễn ra chỉ vài phút sau khi giá vàng chạm đỉnh, trùng với thời điểm các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt bật tăng mạnh, nhờ tâm lý lạc quan Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm thêm lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

Biến động khó lường của vàng còn chịu tác động từ làn sóng nới lỏng tiền tệ đồng loạt trên toàn cầu. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã chính thức hạ lãi suất. Động thái của RBI diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc họp chính sách lãi suất của Fed.

Các nhà phân tích nhận định chuỗi cắt giảm lãi suất từ những nền kinh tế lớn nhất châu Á, cùng triển vọng Fed hạ lãi suất thêm 25 điểm % sẽ tiếp tục tạo lực đẩy cho hàng hóa nói chung.

Thế nhưng, trong ngắn hạn việc lãi suất giảm lại gây bất lợi cho vàng khi nhà đầu tư dịch chuyển vốn sang các tài sản rủi ro cao hơn như chứng khoán.

Kết quả, dòng tiền chảy vào thị trường vàng rất ít, khiến giá vàng hôm nay lao xuống dốc.