HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 6-12: Vàng thế giới giảm mạnh

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Sau phiên bất ngờ bật tăng, giá vàng hôm nay sụt giảm rất mạnh, khi chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội.

Giá vàng hôm nay 6-12: Lao dốc rất mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay biến động rất mạnh

Chỉ trong vòng 24 giờ, giá vàng thế giới đã trải qua cú "lật kèo" ngoạn mục, từ mức đỉnh 4.260 USD/ounce lao thẳng xuống và đóng cửa cuối tuần ngày 6-12 ở mức 4.199 USD/ounce, giảm tới 61 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua.

Cú sụt giảm diễn ra chỉ vài phút sau khi giá vàng chạm đỉnh, trùng với thời điểm các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt bật tăng mạnh, nhờ tâm lý lạc quan Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm thêm lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

Biến động khó lường của vàng còn chịu tác động từ làn sóng nới lỏng tiền tệ đồng loạt trên toàn cầu. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã chính thức hạ lãi suất. Động thái của RBI diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc họp chính sách lãi suất của Fed.

Các nhà phân tích nhận định chuỗi cắt giảm lãi suất từ những nền kinh tế lớn nhất châu Á, cùng triển vọng Fed hạ lãi suất thêm 25 điểm % sẽ tiếp tục tạo lực đẩy cho hàng hóa nói chung.

Thế nhưng, trong ngắn hạn việc lãi suất giảm lại gây bất lợi cho vàng khi nhà đầu tư dịch chuyển vốn sang các tài sản rủi ro cao hơn như chứng khoán.

Kết quả, dòng tiền chảy vào thị trường vàng rất ít, khiến giá vàng hôm nay lao xuống dốc.

Giá vàng hôm nay 6-12: Lao dốc rất mạnh - Ảnh 2.

Tin liên quan

13 năm không được nhập vàng, VGTA kiến nghị bỏ vàng trang sức khỏi ngành kinh doanh có điều kiện

13 năm không được nhập vàng, VGTA kiến nghị bỏ vàng trang sức khỏi ngành kinh doanh có điều kiện

(NLĐO) – VGTA kiến nghị loại bỏ hoạt động sản xuất chế tác và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Sáng 5-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm

(NLĐO) – Giá vàng trong nước biến động mạnh theo giá thế giới, vàng miếng SJC đang ở trên mức 154 triệu đồng/lượng.

Đánh thuế giao dịch vàng miếng: Người mua vàng nhỏ lẻ, để dành sẽ chịu thiệt?

(NLĐO) - Việc đánh thuế 0,1% làm giảm lợi nhuận biên của những người "lướt sóng" hoặc đầu cơ ngắn hạn hay đối với các nhà đầu cơ xoay vòng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo