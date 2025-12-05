Sáng 5-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm

Sáng 5-12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng SJC chiều bán ra không thay đổi giữa các doanh nghiệp nhưng chiều mua vào có sự cách biệt. Tập đoàn Phú Quý mua vào 151,2 triệu đồng/lượng nhưng Bảo Tín Minh Châu mua tới 152,7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được công ty SJC giao dịch trong khoảng 149,4 triệu đồng/lượng mua vào, 152 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 500.000 đồng.

Giá vàng nhẫn cao nhất tại Bảo Tín Minh Châu khi công ty này niêm yết mua vào 150,7 triệu đồng/lượng, bán ra 153,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.204 USD/ounce, giảm khoảng gần chục USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Giá vàng đang biến động quanh vùng 4.200 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt. Chỉ số USD (DXY) hiện được giao dịch ở mức 99 điểm, mức thấp nhất từ cuối tháng 10 tới nay.

Trong báo cáo triển vọng vàng năm 2026, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho rằng tăng trưởng kinh tế chậm lại, chính sách tiền tệ nới lỏng và rủi ro địa chính trị dai dẳng… khả năng thúc đẩy giá vàng tăng cao hơn. Đồng thời, nhu cầu đầu tư, ngân hàng trung ương mua vào vàng cũng hỗ trợ kim loại quý đi lên.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,8 triệu đồng/lượng.