Tối 5-12, giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 5-12, giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng trong nước bất ngờ tăng trở lại vào cuối ngày theo thế giới, vàng miếng SJC áp sát mốc 155 triệu đồng.

Tối 5-12, giá vàng miếng SJC được các công ty niêm yết 152,9 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng miếng bất ngờ đảo chiều, tăng trở lại sau vài ngày giảm liên tiếp. 

TIN LIÊN QUAN

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được giao dịch trong khoảng 150 triệu đồng/lượng mua vào, 152,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.222 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại , đạt gần 155 triệu đồng / lượng - Ảnh 2.

Giá vàng miếng tăng trở lại vào cuối ngày

Kim loại quý tăng khi chỉ số USD (DXY) duy trì mức thấp nhất từ cuối tháng 10 tới nay, quanh mức 99 điểm. Theo giới phân tích, nhu cầu đầu tư của cá nhân và xu hướng mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn mạnh mẽ đang hỗ trợ giá vàng đi lên.

Chuyên gia vàng Phan Dũng Khánh dẫn chứng số liệu từ Hội đồng vàng thế giới (WGC) cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2025, các ngân hàng trung ương đã mua 254 tấn vàng, đang trên đà đạt mức mua hàng năm cao thứ 4 trong thế kỷ này. Làn sóng mua này được dẫn dắt bởi Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, nước đã quay trở lại thị trường vào tháng 10 và mua 16 tấn vàng. Việc này đã đẩy dự trữ vàng của họ lên mức kỷ lục 531 tấn. Nhu cầu vàng chính thức từ các ngân hàng trung ương đang ở mức cao lịch sử. 

Ở chiều ngược lại, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể giảm khi gặp áp lực chốt lời từ nhà đầu tư trong tháng cuối năm - sau một năm tỏa sáng và tăng khoảng 60%. 

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại , đạt gần 155 triệu đồng / lượng - Ảnh 3.

Giá vàng trong nước và giá thế giới vào cuối ngày


Tin liên quan

Sáng 5-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm

Sáng 5-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm

(NLĐO) – Giá vàng trong nước biến động mạnh theo giá thế giới, vàng miếng SJC đang ở trên mức 154 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 5-12: Bật tăng mạnh trở lại

(NLĐO) – Sau hai phiên giảm liên tiếp, giá vàng hôm nay bất ngờ bật tăng mạnh, nhờ kỳ vọng Mỹ sẽ giảm thêm lãi suất

Cuối ngày 4-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt mạnh

(NLĐO) - Giá vàng trong nước giảm tiếp theo đà đi xuống của giá thế giới, vàng miếng SJC gần 154 triệu đồng/lượng bán ra.

giá vàng hôm nay giá vàng nhẫn giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo