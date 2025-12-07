Giá vàng hôm nay 7-12: Dự báo tiếp tục tăng

Sáng chủ nhật, 7-12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh trong tuần qua, có thời điểm lập đỉnh lịch sử ở mức 155,7 triệu đồng/lượng, sau đó đảo chiều lao dốc.

Nếu so với mốc đỉnh, giá vàng đang giảm khoảng 1,5 triệu đồng nhưng vẫn ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

Nếu tính từ đầu năm, những người nắm giữ vàng miếng đã có mức sinh lời khoảng 80%.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 149,5 triệu đồng/lượng mua vào, 152,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng tuần qua giảm trở lại nhưng vẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý chốt tuần giao dịch ở mức 4.199 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Dù hạ nhiệt trong tuần qua nhưng cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều dự báo giá vàng sẽ đi lên tuần tới, theo kết quả khảo sát về xu hướng của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở phố Wall, có 13 chuyên gia phân tích tham gia trả lời và có 46% tin rằng giá vàng sẽ tăng tiếp; chỉ 8% dự đoán giá sẽ giảm; và 46% cho rằng giá đi ngang.

Đồ hoạ: AI - V.Vinh

Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư lạc quan hơn với xu hướng đi lên của giá vàng. Có 163 nhà đầu tư tham gia trả lời và có tới 69% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng lên những mốc cao mới, chỉ 15% dự báo giá vàng giảm và 16% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, nhận định sự tăng vọt của giá vàng cuối tuần qua cho thấy xu hướng tích cực sẽ còn tiếp diễn.

Yếu tố cần lưu ý là Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) có gây bất ngờ cho thị trường bằng cách giữ nguyên lãi suất hoặc tăng lãi suất vào tuần tới hay không? Nếu FOMC gây bất ngờ, có thể chứng kiến một đợt bán tháo cổ phiếu và kim loại quý trong ngắn hạn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,6 triệu đồng/lượng.