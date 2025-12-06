Sáng 6-12, giá vàng miếng SJC vẫn neo cao

Sáng 6-12, giá vàng miếng được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với sáng hôm qua, nhưng giảm vài trăm ngàn đồng so với cuối ngày 5-12.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng ổn định trong khoảng 149,4 triệu đồng/lượng mua vào, 152 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến của giá vàng trong nước ngược với giá thế giới. Khi trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt cuối tuần giao dịch ở mức 4.196 USD/ounce, giảm khoảng gần 10 USD/ounce so với hôm qua.

Giá vàng trong nước ổn định dù giá thế giới giảm tiếp

Giá vàng chủ yếu giằng co quanh vùng 4.200 USD/ounce khi nhà đầu tư chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn từ cuộc họp chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) về lãi suất sắp tới. Dù nhiều người kỳ vọng FED sẽ giảm lãi suất trong tuần tới giúp giá vàng hưởng lợi nhưng ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng xác suất tăng lãi suất vẫn chưa rõ ràng.

Ông Aaron Hill, Chuyên gia phân tích thị trường tại FP Markets, cho rằng để giá vàng tăng lên những mốc cao mới, và trở lại vùng đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce hồi tháng 10 vừa qua, vàng sẽ cần sự kết hợp của các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, đồng USD tiếp tục suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên.

"Việc bứt phá lên vùng đỉnh trước cuối năm sẽ đòi hỏi nhiều hơn là chỉ một đợt cắt giảm lãi suất" – ông Aaron Hill nói.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,6 triệu đồng/lượng.