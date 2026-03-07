HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 7-3: Bật tăng trở lại

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Sau nhiều ngày suy yếu, giá vàng hôm nay, 7-3, đã đảo chiều đi lên khi giá dầu thô tăng cao, nỗi lo lạm phát gia tăng

Giá vàng hôm nay, 7-3: Bật tăng trở lại - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay lại nóng lên

Đầu ngày 7-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 5.174 USD/ounce, tăng 36 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.138 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn nóng lên, xuất phát từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang trở lại. Các diễn biến liên quan đến xung đột quân sự, bao gồm hành động từ Iran, đã làm dấy lên tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường toàn cầu. Đồng thời, giá dầu thô tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong hai năm qua, giao dịch quanh 85 USD/thùng, góp phần củng cố lo ngại về áp lực lạm phát kéo dài.

Hãng Bloomberg đưa tin các quốc gia sử dụng đồng euro dễ bị tổn thương trước các cú sốc năng lượng, do phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dầu từ Mỹ và Trung Đông. Nỗi lo lớn nhất là tình hình địa chính trị tại Trung Đông có thể lặp lại kịch bản năm 2022, khi xung đột quân sự Nga - Ukraine khiến giá năng lượng tăng vọt, đẩy lạm phát lên cao và kéo dài.

Trong bối cảnh này, giới phân tích dự báo các ngân hàng trung ương sẽ duy trì hoặc tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Thị trường tiền tệ hiện định giá với xác suất 100% Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất trong năm nay – một sự thay đổi mạnh mẽ so với tuần trước, khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất còn chiếm ưu thế.

Sự thay đổi kỳ vọng lãi suất nhanh chóng đã lan tỏa toàn cầu. Tại Mỹ, các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong khi đó, theo một cựu quan chức Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), khả năng BOJ tăng lãi suất vào tháng 4 hiện được đánh giá ở mức 50/50.

Các yếu tố trên đang thúc đẩy dòng vốn đổ vào vàng như một tài sản trú ẩn, dù lãi suất cao hơn thường tạo áp lực giảm giá đối với kim loại quý này. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, căng thẳng địa chính trị và lo ngại lạm phát từ giá năng lượng đang chiếm ưu thế, hỗ trợ đà tăng của giá vàng.


