Kinh tế

Giá vàng hôm nay 8-12: Vừa mở cửa đã bật tăng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng trở lại khi vừa mở cửa trên thị trường quốc tế, vượt mốc 4.200 USD/ounce.

Sáng 8-12, giá vàng thế giới mở cửa giao dịch phiên đầu tuần ở mức 4.209 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay tăng trở lại sau khi suy yếu vào cuối tuần. Đồng USD hạ nhiệt trên thị trường quốc tế, khi chỉ số đồng USD (DXY) tiếp tục thủng mốc 99 điểm, lùi sâu về 98,9 điểm. 

Theo giới phân tích, vàng vẫn tăng trưởng mạnh, trong khi chỉ số DXY và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức thấp, phản ánh việc các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục giảm lãi suất trong tháng này.

Dự kiến tuần này, ngày 10-12, FED có thể sẽ quyết định giảm lãi suất trong tháng này với mức giảm 0,25 điểm %. Theo khảo sát của Reuters, các nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất có thể giảm tiếp về mức 3,125% trong cuối năm 2026.

Giá vàng hôm nay 8 - 12: Tăng mạnh , vượt mốc 4 . 200 USD / ounce trên thị trường quốc tế - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại

Với thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay cũng tăng trở lại khi các công ty vàng như SJC, PNJ, DOJI giao dịch mua vào 152,5 triệu đồng/lượng, bán ra 154,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần.

Ở chiều ngược lại, khá bất ngờ khi giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết quanh 149,5 triệu đồng/lượng mua vào, 152 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng so với cuối tuần.

Hiện giá vàng hôm nay thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC hơn 20 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch rất cao trong thời gian qua.

Giá vàng hôm nay 7-12: Dự báo tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 7-12: Dự báo tiếp tục tăng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đồng loạt được cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư dự báo đi lên trong tuần tới.

Sáng 6-12, giá vàng nhẫn 99,99% bán ra 152 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng thế giới thủng mốc 4.200 USD/ounce trong khi giá vàng miếng SJC duy trì mốc cao quanh 154 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 6-12: Vàng thế giới giảm mạnh

(NLĐO) – Sau phiên bất ngờ bật tăng, giá vàng hôm nay sụt giảm rất mạnh, khi chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội.

