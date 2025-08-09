HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 9-8: Tiếp tục tăng mạnh

Tin - ảnh: Thy Thơ- Đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 9-8, chưa dừng đà tăng trong bối cảnh Mỹ áp thuế nhập khẩu lên vàng thỏi, gây sóng gió với thị trường toàn cầu

Giá vàng hôm nay 9-8: Tăng tiếp, thuế quan Mỹ gây sóng gió thị trường - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay lại nóng lên

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Tính đến 6 giờ sáng 9-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 3.399 USD/ounce, tăng 21 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.378 USD/ounce). 

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 19 USD, đạt 3.473,30 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 3.534 USD/ounce trong phiên 8-8.

Thị trường rung chuyển do thuế quan Mỹ

Tờ Financial Times đưa tin Mỹ đã áp thuế nhập khẩu lên vàng thỏi 1 kg và 100 ounce - một động thái gây sốc vớ ngành công nghiệp vàng. Các loại vàng này bị xếp vào mã hải quan chịu thuế, trái ngược với kỳ vọng trước đó sẽ được miễn thuế theo chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới, chịu ảnh hưởng nặng nề khi Mỹ áp mức thuế 39% lên hàng nhập khẩu từ quốc gia này - một trong những mức cao nhất trong gói thuế quan mới, có hiệu lực từ ngày 7-8. 

Vàng thỏi 1 kg chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang Mỹ. Theo Financial Times, trong 12 tháng tính đến tháng 6-2025, Thụy Sĩ xuất khẩu vàng trị giá 61,5 tỷ USD sang Mỹ. Với mức thuế 39%, số vàng này sẽ chịu thêm khoảng 24 tỉ USD tiền thuế.

Động thái này đe dọa làm gián đoạn dòng chảy thương mại vàng toàn cầu. Nhiều cơ sở tinh luyện vàng Thụy Sĩ đã tạm dừng hoặc giảm giao hàng sang Mỹ. Ông Christoph Wild, Chủ tịch Hiệp hội Nhà sản xuất và Kinh doanh kim loại quý Thụy Sĩ, cho biết việc phân loại mã hải quan không rõ ràng đã gây ra những thách thức nghiêm trọng cho ngành vàng.

Ngoài ra, giá vàng tăng mạnh bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm cắt giảm lãi suất. Dữ liệu việc làm yếu của Mỹ và chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy dòng tiền đổ vào vàng. Song, một số nhà phân tích cảnh báo thị trường có thể đối mặt biến động lớn nếu căng thẳng thương mại không được giải quyết.

Giá vàng hôm nay 9-8: Tăng tiếp, thuế quan Mỹ gây sóng gió thị trường - Ảnh 2.

Tại Tại Việt Nam, vào cuối ngày 8-8, giá vàng SJC được bán ra 124,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,8 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh, nhiều người vẫn "chịu chi" mua vào

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh, nhiều người vẫn "chịu chi" mua vào

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC chạm mốc đỉnh lịch sử quanh 124 triệu đồng/lượng, bỏ xa vàng nhẫn và giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 8-8: Bứt phá mạnh mẽ, chạm đỉnh hai tuần

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 8-8, tiếp tục đà tăng ấn tượng, nhờ động lực Trung Quốc gia tăng dự trữ vàng

Giá vàng vẫn biến động khó lường

Tác động từ giá vàng thế giới và nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá vàng trong nước tăng cao

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo