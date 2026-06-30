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Kinh tế

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm sâu 2 triệu đồng/lượng

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch trưa nay, 30-6, giảm mạnh theo đà lao dốc của giá vàng thế giới.

Trưa 30-6, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 143 triệu đồng/lượng, bán ra 146 triệu đồng/lượng - giảm 2 triệu đồng so với hôm qua. 

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Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được nhiều doanh nghiệp giao dịch quanh mức 142,9 triệu đồng/lượng mua vào, 145,9 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 2 triệu đồng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh về vùng thấp nhất trong khoảng 2 tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay cũng chưa ngừng đà lao dốc. Lúc 11 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.974 USD/ounce, giảm tới 85 USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay 30 - 6 giảm mạnh 2 triệu đồng / lượng theo xu hướng thị trường quốc tế - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Giá vàng giảm trở lại, thủng mốc 4.000 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD vẫn mạnh. Chỉ số đồng USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 101,3 điểm – vùng cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái tới nay.

Theo giới phân tích, giá kim loại quý giảm trở lại khi thị trường đang tập trung vào động thái điều hành chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), hơn là nhu cầu trú ẩn vốn an toàn. Nếu FED dừng lộ trình cắt giảm lãi suất hoặc tăng lãi suất trở lại, giá vàng sẽ chịu áp lực giảm khi đồng USD đi lên.

Trong báo cáo nghiên cứu mới nhất về vàng, ông Bart Melek, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa tại TD Securities, dự đoán giá vàng sẽ giảm xuống dưới 3.900 USD/ounce trước khi chạm đáy trong đợt điều chỉnh thị trường hiện tại. Rủi ro lớn nhất trong ngắn hạn đối với giá vàng vẫn là giá dầu, khi tiếp tục gây áp lực lạm phát.

"Với việc gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz làm giảm lượng tồn kho xuống mức thấp kỷ lục, rủi ro chính là thị trường dầu thô đang bị bán quá mức có thể phục hồi mạnh mẽ. Giá dầu Brent vẫn có thể tăng lên mức 90-110 USD/thùng, làm tăng kỳ vọng lạm phát và củng cố xu hướng chính sách thắt chặt, từ đó làm tăng chi phí nắm giữ và chi phí cơ hội cho những người nắm giữ vàng" – ông Bart Melek phân tích.

Tuy nhiên, ngay cả khi giá vàng đối mặt rủi ro giảm dai dẳng, ông Melek trả lời trên Kitco rằng thị trường vẫn đang ở vị thế tốt để phục hồi mạnh mẽ vào năm 2027, với giá có thể vượt quá 5.300 USD/ounce.

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