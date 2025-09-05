Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng vọt

Sáng nay 5-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 132,9 triệu đồng/lượng, bán ra 134,4 triệu đồng/lượng - tăng thêm 500.000 đồng so với sáng qua.

Trong vòng 2 tuần qua, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm khoảng 10 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng cao nhất được các công ty vàng niêm yết chính thức.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do còn tăng mạnh hơn nhiều, hiện đã xấp xỉ 140 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, một số tiệm vàng nhỏ ở TP HCM sáng nay báo giá vàng miếng SJC mua vào 138 triệu đồng/lượng và bán ra 139,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so với sáng 4-9.

Cùng xu hướng này, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng thêm 500.000 đồng, lên mức 126,7 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, người nắm giữ vàng miếng SJC đã lãi hơn 50 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhanh hơn, bỏ xa giá vàng thế giới. Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ với đà tăng sốc của giá vàng trong nước, vượt qua mọi dự báo trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 3.547 USD/ounce, tăng khoảng 17 USD/ounce so với hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với đỉnh lịch sử lập vào phiên trước, giá vàng hôm nay vẫn thấp hơn khoảng 30 USD/ounce.

Dù vậy, giá vàng thế giới vẫn đang ở vùng cao nhất trong lịch sử. Chỉ số đồng USD khó bứt phá và dự đoán có thể hạ nhiệt trong thời gian tới, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất; nhu cầu mua vàng tăng mạnh từ Trung Quốc và nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn đã kích thích giá kim loại quý này lập những đỉnh mới.

Hiện nay, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,4 triệu đồng/lượng.

