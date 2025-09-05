Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng vọt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng vọt

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lập mốc cao mới trong sáng nay, 5-9, dù giá vàng thế giới đang chững lại.

Sáng nay 5-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 132,9 triệu đồng/lượng, bán ra 134,4 triệu đồng/lượng - tăng thêm 500.000 đồng so với sáng qua. 

TIN LIÊN QUAN

Trong vòng 2 tuần qua, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm khoảng 10 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng cao nhất được các công ty vàng niêm yết chính thức.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do còn tăng mạnh hơn nhiều, hiện đã xấp xỉ 140 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, một số tiệm vàng nhỏ ở TP HCM sáng nay báo giá vàng miếng SJC mua vào 138 triệu đồng/lượng và bán ra 139,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so với sáng 4-9.

Cùng xu hướng này, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng thêm 500.000 đồng, lên mức 126,7 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC tăng tới 10 triệu đồng chỉ trong 2 tuần- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng vọt

Giá vàng miếng SJC tăng hơn 50 triệu đồng trong 8 tháng

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, người nắm giữ vàng miếng SJC đã lãi hơn 50 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhanh hơn, bỏ xa giá vàng thế giới. Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ với đà tăng sốc của giá vàng trong nước, vượt qua mọi dự báo trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 3.547 USD/ounce, tăng khoảng 17 USD/ounce so với hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với đỉnh lịch sử lập vào phiên trước, giá vàng hôm nay vẫn thấp hơn khoảng 30 USD/ounce.

Dù vậy, giá vàng thế giới vẫn đang ở vùng cao nhất trong lịch sử. Chỉ số đồng USD khó bứt phá và dự đoán có thể hạ nhiệt trong thời gian tới, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất; nhu cầu mua vàng tăng mạnh từ Trung Quốc và nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn đã kích thích giá kim loại quý này lập những đỉnh mới.

Hiện nay, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng tới 10 triệu đồng chỉ trong 2 tuần- Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC được niêm yết chính thức đã vượt mốc 134 triệu đồng/lượng vào sáng nay


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 5-9: Đảo chiều sụt giảm sau chuỗi ngày tăng nóng

Giá vàng hôm nay 5-9: Đảo chiều sụt giảm sau chuỗi ngày tăng nóng

(NLĐO) - Sau nhiều ngày liên tiếp tăng mạnh, giá vàng hôm nay (5-9) đã bắt đầu hạ nhiệt khi các nhà đầu tư tăng cường bán ra chốt lời

Tối 4-9, giá vàng nhảy vọt lên 139 triệu đồng, chuyên gia nói điều bất ngờ

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng vọt khi một số cửa hàng vàng nhỏ đẩy giá chạm mốc đỉnh mới - 139 triệu đồng, chuyên gia cảnh báo rủi ro với vàng SJC

Nghẹt thở trước tiệm vàng, hàng trăm người xếp hàng chờ mua khi giá vàng lên đỉnh lịch sử

(NLĐO) - 9 giờ sáng ngày 4-9, hàng trăm người dân đã xếp hàng kín tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu, phố Cầu Giấy, Hà Nội.

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng pnj giá vàng sjc giá vàng doji vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo