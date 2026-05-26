Sáng 26-5, giá vàng miếng SJC giảm trở lại

Sáng 26-5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm trở lại 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Công ty Mi Hồng cũng điều chỉnh giá vàng miếng lùi sâu về còn 158,8 triệu đồng/lượng mua vào, 160,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng chiều đi xuống, vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% giảm khoảng 500.000 đồng mỗi lượng, giao dịch quanh mức 158 triệu đồng/lượng mua vào và 161 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, chỉ sau một ngày phục hồi, giá vàng trong nước rớt trở lại.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay dù giao dịch trên vùng 4.500 USD/ounce nhưng cũng giảm hàng chục USD/ounce so với phiên trước.

Lúc 9 giờ 30 phút, theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 4.535 USD/ounce, giảm khoảng 35 USD/ounce so với đầu buổi sáng.

Những ngày qua, giá vàng biến động do ảnh hưởng từ thông tin liên quan đến diễn biến mới nhất từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo giới phân tích, nếu thông tin tích cực về đàm phán của Mỹ - Iran thúc đẩy giá vàng tăng mạnh và ngược lại.

Tới sáng nay, chỉ số đồng USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 99,06 điểm, giảm 0,18% so với phiên trước trong khi giá dầu thô Brent ở mức 97,8 điểm.