Kinh tế

Giá vàng hôm nay 27-5: Đảo chiều sụt giảm

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Sau một phiên đi lên, giá vàng hôm nay của thế giới đã suy yếu khi đồng USD mạnh lên và sự biến động trở lại của giá dầu thô.

Giá vàng hôm nay nóng lên

Khoảng 6 giờ ngày 27-5 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.508 USD/ounce, giảm 32 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.540 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua (4.571 USD), thì giá vàng hôm nay giảm tới 63 USD/ounce.

Đồng USD phục hồi sức mạnh và giá dầu thô biến động mạnh trở lại do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng đến giá vàng.

Tuy nhiên, sự suy yếu của giá vàng còn xuất phát từ đà tăng lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Hiện lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức khoảng 4,5%, trong khi chỉ số đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng.

Tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến thị trường hàng hóa. Giá dầu thô đã đảo chiều tăng mạnh lên trên 95 USD/thùng, sau khi giảm sâu hôm 26-5.

Sự phục hồi của giá dầu xuất phát từ lo ngại sau các cuộc tấn công của Mỹ vào mục tiêu Iran ở miền nam nước này, làm gia tăng bất ổn xung quanh thỏa thuận ngừng bắn.

Điều này tạo ra hai luồng tác động trái chiều đến giá vàng: một mặt hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, mặt khác lại thúc đẩy kỳ vọng lạm phát cao hơn, từ đó củng cố sức mạnh của đồng USD và lãi suất trái phiếu, tạo áp lực lên giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay 26-5: Bật tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay của thế giới đi lên trong bối cảnh đồng USD suy yếu, giá dầu thô đi xuống

Giá vàng miếng SJC, bạc Ancarat, Phú Quý cùng tăng

(NLĐO) – Giá vàng, bạc trong nước đi lên theo giá thế giới, trong đó bạc miếng các loại vượt 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 25-5: Vừa mở cửa, vàng, bạc đồng loạt bật tăng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng thêm hàng chục USD/ounce, trong khi bạc cũng đi lên gần 4% khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới.

