Thời sự

Thủ tướng: Xoá các địa bàn phức tạp về ma túy, đặc biệt là ma túy học đường

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Sáng 9-10, phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết công tác phòng, chống ma túy luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm; chỉ đạo xây dựng và xây dựng ban hành, tổ chức triển khai nhiều chương trình chiến lược phòng, chống ma túy, đạt kết quả quan trọng, tích cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị về phòng, chống ma túy- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, kết quả đạt được còn có khoảng cách so với yêu cầu, so với sự phát triển cũng như mục tiêu phải ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Dẫn thống kê của Bộ Công an, Thủ tướng nêu rõ dù có những hình phạt nghiêm khắc, tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, vẫn gia tăng về số vụ, số đối tượng, số tang vật bị bắt giữ.

Ma túy đang len lỏi vào học đường, xu hướng trẻ hóa người nghiện, điều này rất nguy hiểm. Do đó phải đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn ma tuý.

Theo Thủ tướng, công tác phòng, chống ma túy không chỉ có lực lượng công an làm, mà phải có sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành từ Trung ương đến cơ sở, phải là công việc của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, nhất là ở xã, phường, đặc khu và toàn dân.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phải có giải pháp để xóa các địa bàn diễn biến phức tạp về ma túy, đặc biệt là ma túy học đường, giải quyết những vấn đề cấp bách về phòng, chống ma túy với tinh thần "3 giảm": Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.

Nhấn mạnh tác hại của ma túy là rất lớn, nhiều mặt, Thủ tướng cho rằng việc tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 là rất quan trọng, cấp bách trong tình hình hiện nay.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ mục tiêu phải đẩy lùi, ngăn chặn, tạo sự đột phá, tạo xung lực mới làm chuyển biến toàn diện trong công tác phòng, chống ma túy, tiến tới loại bỏ tệ nạn ma túy khỏi đời sống xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo xây dựng các tỉnh, thành phố không ma túy. Theo Thủ tướng, đây là yêu cầu rất cao, song nếu chúng ta làm được thì sẽ có tác động xã hội, hiệu quả tích cực rất lớn.

Theo các báo cáo tại hội nghị, thực hiện Nghị quyết số 163/2024/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, ngày 13-3-2025, Chính phủ có Nghị quyết số 50/NQ-CP và ban hành kế hoạch để triển khai Nghị quyết 163 của Quốc hội.

Ngày 8-9-2025, Bộ Công an có quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Chương trình cũng đề ra các chỉ tiêu đến năm 2030 có định lượng rõ ràng, tính khả thi và khả năng giám sát cao, như đạt ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy; 100% các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng bán lẻ chất ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá; trên 80% các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc bộ đội biên phòng và cảnh sát biển được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại…

Chương trình được cụ thể hóa thành 9 dự án lớn, bảo đảm bao trùm cả 3 lĩnh vực: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 22.450 tỉ đồng, từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

chương trình mục tiêu quốc gia Bộ Công an thủ tướng phạm minh chính ma túy học đường tệ nạn ma tuý
    Thông báo