Giá xăng giảm hơn 500 đồng/lít

Liên Bộ quyết định giá xăng E5RON92 giảm 523 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.716 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 614 đồng/lít so về 19.006 đồng/lít.

Giá xăng RON95 tiếp tục giảm về 19.000 đồng/lít

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 219 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 17.257 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 228 đồng/lít, về 17.709 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 222 đồng/kg lên 13.382 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng dầu thế giới diễn biến thế nào?

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/12/2025 - 24/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ucraina; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer vẫn tiếp diễn, hai bên tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Ở kỳ điều hành cách đây 1 tuần ngày 18-12, giá xăng E5RON92 giảm 376 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.239 đồng/lít; Giá xăng RON95-III giảm 462 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.620 đồng/lít.



