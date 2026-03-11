HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Giá xăng RON 95 vượt 29.000 đồng/lít dù đã chi mạnh Quỹ Bình ổn xăng dầu

Thùy Linh

(NLĐO) - Từ 23 giờ 45 phút ngày 10-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành tăng giá xăng dầu từ 478 - 3.380 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Cụ thể, liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định tăng giá xăng E5RON92 thêm 1.344 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 26.570 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 2.073 đồng/lít, lên 29.120 đồng/lít.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng lần thứ 3 liên tiếp

Dầu diesel 0.05S tăng 478 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 30.717 đồng/lít; Dầu mazut180CST 3.5S tăng 3.380 đồng/kg, lên 24.707 đồng/kg. Ngược lại, dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít, về 32.385 đồng/lít.

Trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, thực hiện Nghị quyết 36/NQ-CP ngày 6-3-2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026, thực hiện Quyết định 441/QĐ-BCT ngày 10-3-2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Theo đó, liên bộ đã chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu diesel: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã tăng mạnh 4 phiên liên tiếp, tính từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến nay. Tính từ ngày 5-3 đến nay, giá xăng dầu đã tăng 3 lần.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ này (từ ngày 7-3-2026 đến 9-3-2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; các quốc gia xuất khẩu dầu ở khu vực vùng Vịnh đều cắt giảm sản lượng khai thác do việc xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn dẫn tới các kho chứa bị lấp đầy; tâm lý tích trữ nhiên liệu đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 9-3 tiếp tục tăng cao..

Trước đó, 15 giờ ngày 7-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu tăng từ 3.777 - 8.500 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Chiều 10-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công Thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong ngày 11-3. Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12-3.

Theo quy định, giá xăng dầu điều hành vào thứ năm hàng tuần. Tuy nhiên ngày 6-3, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36, trong đó Chính phủ đồng ý Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính áp dụng ngay sau khi Nghị quyết này được ban hành việc điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% so với giá cơ sở xăng dầu công bố kỳ điều hành trước liền kề.

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện sau ngày giá cơ sở xăng dầu tăng từ 7%.

Khi giá cơ sở xăng dầu tăng dưới 7% so với giá cơ sở công bố kỳ điều hành trước liền kề, việc điều hành giá xăng dầu sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 80/2023/NĐ-CP (thứ 5 hàng tuần).

Tin liên quan

Bộ Công an cùng phối hợp kiểm tra, xử lý găm hàng xăng dầu chờ tăng giá

Bộ Công an cùng phối hợp kiểm tra, xử lý găm hàng xăng dầu chờ tăng giá

(NLĐO) - Bộ Công an phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vi găm hàng xăng dầu chờ tăng giá.

Giá xăng dầu biến động bất thường, đề xuất tăng 20% trở lên trong 1 tháng sẽ dùng Quỹ Bình ổn giá

(NLĐO) - Việc sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu được đề xuất sử dụng khi giá bán lẻ xăng dầu tăng liên tiếp trong 1 tháng, từ 20% trở lên.

Đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0% để ứng phó tình hình Trung Đông

(NLĐO)- Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0%, do xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu.

xăng dầu giá xăng dầu điều hành giá xăng dầu Quỹ bình ổn giá xăng dầu giá xăng dầu hôm nay
