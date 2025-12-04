Giá xăng tăng, RON 95 lên 20.460 đồng/lít

Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định xăng E5RON92 tăng 534 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.822 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 451 đồng/lít, lên 20.460 đồng/lít.

Giá xăng tăng trở lại vào chiều nay

Dầu diesel 0.05S giảm 420 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.380 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 580 đồng/lít về 18.893 đồng/lít và dầu mazut giảm 52 đồng/kg về 13.436 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng tăng do biến động từ thị trường thế giới

Theo cơ quan điều hành, tị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ quyết định giữ nguyên mức sản lượng khai thác dầu cho đến hết năm 2026; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer vẫn tiếp diễn; Mỹ và Nga không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukrainer...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Ở kỳ điều hành vào thứ Năm tuần trước, giá xăng E5RON92 giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.288 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít, về 20.009 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm mạnh nhất 1.026 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 815 đồng/lít, về 19.473 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 251 đồng/kg, về 13.488 đồng/kg.