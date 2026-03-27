Giá xăng tiếp tục giảm rất mạnh, xăng RON95-III giảm tới 5.625 đồng/lít

Liên bộ điều chỉnh giảm giá xăng E5RON92 là 4.749 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, về 23.326 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 5.625 đồng/lít, về 24.332 đồng/lít.

Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm rất mạnh

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm, trong đó dầu diesel 0.05S giảm 2.459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, về 35.440 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 971 đồng/lít, về 35.384 đồng/lít.

Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.503 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, lên 21.748 đồng/kg.

Vì sao giá xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh?

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, ngày 26-3-2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Theo đó, từ 24 giờ ngày 26-3-2026 đến hết ngày 15-4-2026: mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; thông tin về việc Mỹ - Iran đàm phán chấm dứt xung đột; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 25-3-2026 biến động giảm.

Trước đó, 14 giờ ngày 25-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi Quỹ Bình ổn giá để giảm giá xăng dầu từ 1.767 - 4.100 đồng/lít.

Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản vẫn được bảo đảm. Sản lượng tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 4, đầu tháng 5; trong khi Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn duy trì sản xuất đến hết tháng 4. Hoạt động nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng tích cực, góp phần quan trọng trong việc ổn định nguồn cung thị trường.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều biến động, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, theo dõi sát diễn biến quốc tế để kịp thời điều chỉnh kịch bản điều hành phù hợp. Đồng thời, Bộ cũng kiến nghị các giải pháp về thuế nhằm tiếp tục hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Về dài hạn, Bộ Công Thương cho rằng cần tăng dự trữ chiến lược, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời tăng cường hợp tác khu vực để ứng phó với các gián đoạn tại những "điểm nghẽn" như eo biển Hormuz.