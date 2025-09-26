HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Giấc mộng đổi đời nhanh chóng và "địa ngục" liền kề

T.Trực

(NLĐO) – Nhiều thanh niên nghèo, ảo tưởng “bán thận đổi đời” nhưng rốt cuộc bị đẩy vào các đường dây lừa đảo và bị ngược đãi ở Campuchia.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp lực lượng chức năng đã giải cứu gần 10 nạn nhân bị lừa sang Campuchia. Nhiều người trong số này là thanh niên nghèo, ảo tưởng "bán thận đổi đời" nhưng rốt cuộc bị đẩy vào các đường dây lừa đảo, cưỡng bức lao động và ngược đãi.

Giấc mộng đổi đời nhanh chóng và "địa ngục" liền kề - Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc các nạn nhân 

N.P.H.Th. (19 tuổi, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) vì khó khăn đã tìm cách bán thận qua mạng, liền bị nhóm lừa đảo dụ dỗ và đưa sang Campuchia. Tại đây, Th. bị bán cho công ty tổ chức đánh bạc, phải làm việc 12–14 tiếng/ngày, chịu giám sát, đe dọa và đánh đập. Muốn về Việt Nam, gia đình phải nộp gần 200 triệu đồng tiền chuộc. Sau nhiều nỗ lực, Th. mới được giải cứu.

Tương tự, anh N.H.T. (23 tuổi, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) cũng nghe lời dụ sang Thái Lan bán thận, nhưng cuối cùng bị đưa sang Campuchia rồi bán cho các cơ sở lừa đảo. Anh cay đắng cho biết chỉ khi bị giam giữ mới biết mình bị lừa.

Giấc mộng đổi đời nhanh chóng và "địa ngục" liền kề - Ảnh 2.

Sau khi bị lừa qua Campuchia, các nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng

Theo Công an Quảng Ngãi, nạn nhân thường là người nghèo, ít hiểu biết, bị đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh.

Thượng tá Ngô Văn Đức – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, nhấn mạnh hậu quả không chỉ mất tiền, mà còn có nguy cơ bị cưỡng bức lao động, ngược đãi, thậm chí mất mạng. Người dân cần cảnh giác, không tin lời dụ dỗ trên mạng, đồng thời kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện bất thường.

Công an tỉnh cũng khuyến cáo thanh niên, nhất là ở vùng khó khăn, nên tìm hiểu kỹ trước khi ra nước ngoài lao động, tránh biến mình thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

    Thông báo