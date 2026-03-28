Giáo dục

Giải bài toán "nhân sự làm được việc ngay sau khi ra trường"

Yến Anh

(NLĐO)- Các doanh nghiệp luôn có đãi ngộ tốt đối với các ứng viên trẻ "thực chiến" ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tại Ngày hội việc làm (Job Fair) với chủ đề "Career Path", Trường CĐ FPT Polytechnic đã công bố "Chương trình đồng hành phát triển sự nghiệp cùng sinh viên" thông qua lộ trình 1-3-5. Theo TS Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng trường Cao đẳng FPT Polytechnic, đây là bước đi khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn của FPT Polytechnic.

Giải bài toán "nhân sự làm được việc ngay sau khi ra trường" - Ảnh 1.

Các sinh viên tham gia Ngày hội việc làm với chủ đề "Career Path"

"Ngay từ học kỳ thứ nhất, sinh viên được tiếp cận doanh nghiệp qua các hoạt động trải nghiệm, tham quan, workshop, talkshow… Sinh viên có 3 tháng thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp để tích lũy trải nghiệm thực tế. Nhà trường tiếp tục sát cánh cùng cựu sinh viên thông qua các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, kết nối các cơ hội việc làm cấp quản lý, hỗ trợ tái đào tạo kỹ năng chuyên sâu, trong vòng 5 năm đầu sau tốt nghiệp" - ông Vũ Chí Thành cho hay.

Tại sự kiện, nhà trường tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với gần 20 doanh nghiệp uy tín trên nhiều lĩnh vực như Công ty Cổ phần MISA, FPT IS, Công ty TNHH Schindler Việt Nam, Công ty CP Chế tạo máy Autotech Việt Nam….

Giải bài toán "nhân sự làm được việc ngay sau khi ra trường" - Ảnh 2.

Tiến sĩ Vũ Chí Thành( giữa) cùng cựu sinh viên và đại diện doanh nghiệp

Bà Đỗ Thị Kiều Liên, Giám đốc Văn phòng MISA Hà Nội, đánh giá cao mô hình kết nối cung - cầu lao động này. Theo bà, những "điểm chạm" trực tiếp giúp sinh viên thấu hiểu thực tế thị trường, văn hóa doanh nghiệp, từ đó chuẩn bị hành trang, sẵn sàng gia nhập thị trường. Đặc biệt, mô hình này cho phép các doanh nghiệp tiếp cận và đánh giá ứng viên một cách trực diện, đa chiều thay vì chỉ phụ thuộc vào những bản CV khô khan.

Điểm nhấn của Job Fair năm nay là chương trình "Đấu trường phỏng vấn". Sân khấu chính trở thành "sàn thực chiến"- giúp sinh viên ngành Quản trị Khách sạn - Nhà hàng trải nghiệm quy trình tuyển dụng từ các nhà quản lý khắt khe của Nha Trang Marriott Resort & Spa Hon Tre Island.

Giải bài toán "nhân sự làm được việc ngay sau khi ra trường" - Ảnh 3.

Nhà trường và các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Kết quả chung cuộc, với màn trình diễn kỹ năng nghề ấn tượng cùng khả năng thuyết trình bằng ngôn ngữ Anh, cả ba thí sinh ứng tuyển đều đạt được vị trí Outlet Shift Leader tại Nha Trang Marriott Resort & Spa Hon Tre Island.

Ông Staris Latkas, Tổng quản lý Nha Trang Marriott Resort & Spa Hon Tre Island, chia sẻ: "Tôi đặc biệt ấn tượng với sinh viên của trường bởi ba yếu tố: Sự tự tin, linh hoạt trong xử lý tình huống thực tế; tư duy giải quyết vấn đề hiệu quả và nền tảng thực tiễn vững chắc. Các bạn cho thấy tiềm năng phát triển thành những nhà lãnh đạo tương lai"

Vượt qua thử thách để ghi danh vào Top 3 "Đấu trường phỏng vấn", Nguyễn Thị Trang, sinh viên ngành Quản trị Khách sạn và Nhà hàng, bày tỏ sự tự tin khi được trang bị những kỹ năng thực tế ngay từ trên giảng đường để áp dụng trực tiếp tại sự kiện và trong công việc. Các kỳ thực tập và đào tạo đã giúp em hiểu quy mô, cách thức vận hành của các khách sạn lớn, doanh nghiệp lớn.

Job Fair 2026 "Career Path" không chỉ mở ra cánh cửa việc làm mà còn là thước đo mức độ sự sẵn sàng của nhân lực trẻ, trước những đòi hỏi khắt khe từ thị trường lao động. Đồng thời cho thấy cộng đồng doanh nghiệp luôn mong mỏi và sẵn sàng đãi ngộ tốt đối với các ứng viên trẻ "thực chiến" ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Job Link 2025: Cơ hội học bổng "0 đồng" và việc làm gia sư

    Thông báo