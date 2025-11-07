Sinh viên chen chân săn việc tại Ngày hội việc làm 2025

Ngày 7-11, Trường Đại học Công nghiệp TP HCM tổ chức Ngày hội việc làm năm 2025 (đợt 2) tại cơ sở 12 Nguyễn Văn Bảo, phường Hạnh Thông, TP HCM. Đây là hoạt động thường niên nhằm kết nối sinh viên với doanh nghiệp, mở ra cơ hội việc làm và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước khi bước vào thị trường lao động.

Sinh viên Đại học Công nghiệp TP HCM tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Ngày hội việc làm 2025

Sự kiện được xem là hoạt động chiến lược của nhà trường, vừa tạo cầu nối với doanh nghiệp, vừa giúp sinh viên trải nghiệm tuyển dụng thực tế và hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường.

Rất nhiều gian hàng tuyển dụng tại ngày hội việc làm

Năm nay, hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia như Vedan Việt Nam, Electronic Tripod Việt Nam, NamYang International Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen… cùng nhiều doanh nghiệp do cựu sinh viên sáng lập. Mỗi kỳ, chương trình thu hút gần 5.000 sinh viên từ nhiều khoa ngành đến tìm kiếm cơ hội việc làm và được tư vấn hướng nghiệp.

Hàng ngàn vị trí tuyển dụng được mang đến trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa, thực phẩm, môi trường, năng lượng tái tạo, logistics, kế toán, quản trị, du lịch - khách sạn... phản ánh xu hướng nhân lực gắn với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Năm nay, nhiều doanh nghiệp tập trung tuyển dụng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, kinh tế số và thương mại điện tử – cho thấy nhu cầu nhân lực đang chuyển mạnh về công nghệ cao

Với doanh nghiệp, đây là dịp tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản, đồng thời quảng bá thương hiệu và mở rộng hợp tác với nhà trường. Nhiều đơn vị đánh giá việc tiếp cận trực tiếp sinh viên giúp tuyển dụng hiệu quả và tiết kiệm hơn so với hình thức trực tuyến.

Với sinh viên, ngày hội là cơ hội rèn luyện kỹ năng phỏng vấn, giao tiếp và tiếp cận xu hướng nghề nghiệp. Nguyễn Anh Thư, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, chia sẻ: "Mình chuẩn bị hồ sơ kỹ, chủ động hỏi nhà tuyển dụng và được mời thử việc ngắn hạn, nhờ vậy hiểu rõ hơn môi trường làm việc."

Năm nay, nhiều doanh nghiệp tập trung tuyển dụng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, kinh tế số và thương mại điện tử cho thấy nhu cầu nhân lực đang chuyển mạnh về công nghệ cao. Hà Phương Mai, sinh viên năm cuối, nhận xét: "Kỹ năng công nghệ và khả năng thích ứng là yếu tố quan trọng nhất, khiến mình muốn học thêm kỹ năng mới."

Doanh nghiệp đánh giá sinh viên hiện nay năng động, nhanh nhạy nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tế và kỹ năng làm việc nhóm. Những buổi phỏng vấn trực tiếp tại ngày hội giúp hai bên hiểu rõ hơn, đồng thời giúp sinh viên nhìn lại điểm mạnh và điểm yếu của mình.

Trước đó vào sáng 6-11, hơn 30 doanh nghiệp mang đến hơn 4.000 cơ hội việc làm tại Ngày hội việc làm phường Thủ Đức năm 2025, do UBND phường Thủ Đức phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM và Trường Cao đẳng nghề TP HCM tổ chức.

Ngày hội việc làm phường Thủ Đức năm 2025 sáng 6-11

Nhiều vị trí có mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn, kèm phúc lợi hấp dẫn. Không ít công việc không yêu cầu kinh nghiệm, người lao động được đào tạo trước khi nhận việc.

Công ty Vivablast tuyển kỹ thuật viên điện gió làm việc trong và ngoài nước, thu nhập 17 - 30 triệu đồng/tháng, chỉ cần nam 18 - 30 tuổi, tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng, sức khỏe tốt, không sợ độ cao.

Theo UBND phường Thủ Đức, đây là sự kiện hướng đến hỗ trợ nhóm lao động yếu thế

Công ty Esuhai tuyển lao động sang Nhật Bản trong các ngành chế biến thực phẩm, xây dựng, công nghiệp, lương 28 - 38 triệu đồng/tháng; chương trình kỹ sư lương 40 - 47 triệu đồng/tháng. Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Sài Gòn tuyển thực tập sinh cơ khí, nông nghiệp, xây dựng, lương 25 - 35 triệu đồng/tháng. Công ty KIAI tuyển kỹ thuật viên trị liệu lương trên 15 triệu đồng/tháng.

Theo UBND phường Thủ Đức, sự kiện hướng đến hỗ trợ nhóm lao động yếu thế như người khó khăn, khuyết tật, bộ đội xuất ngũ, người chấp hành xong án phạt tù, thanh niên chưa có việc làm, giúp họ tiếp cận thông tin tuyển dụng và kết nối doanh nghiệp.