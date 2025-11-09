HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Job Link 2025: Cơ hội học bổng “0 đồng” và việc làm gia sư

Huy Lân - Huế Xuân - Vân Nhi

(NLĐO) - Job Link 2025 là “sân chơi cơ hội” khi nhiều gian hàng mang đến các chương trình học bổng, việc làm và đào tạo thực tế hấp dẫn dành cho giới trẻ.

Trong hơn 50 gian hàng tại sự kiện, chương trình du học Nhật Bản học bổng 0 đồng của Trường Trung cấp Bách Khoa Miền Nam và mô hình đào tạo gia sư của Công ty TNHH Gia sư Eteacher đã thu hút đông đảo sinh viên tham quan, tìm hiểu.

Nơi sinh viên học kỹ năng qua việc dạy

Góp mặt tại Job Link 2025, Công ty TNHH Gia sư Eteacher mang đến một góc nhìn mới về việc làm thêm của sinh viên.

Theo chị Ngọc Bích, đại diện Eteacher, công việc gia sư giúp sinh viên phát triển nhiều kỹ năng thiết thực như giao tiếp, quản lý thời gian, kiên nhẫn và tổ chức công việc. Các bạn được đào tạo nghiệp vụ giảng dạy hằng tuần, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, linh hoạt phù hợp với lịch học.

Job Link 2025: Cơ hội học bổng “0 đồng” và việc làm gia sư - Ảnh 1.

Sinh viên tìm hiểu cơ hội làm gia sư tại gian hàng Eteacher trong khuôn khổ Job Link 2025. Ảnh: QUANG LIÊM

“Gia sư không chỉ là một công việc làm thêm, mà còn là hành trình học cách lắng nghe, thấu hiểu và thêm yêu nghề giáo” - chị Bích chia sẻ. Công việc này đặc biệt phù hợp với sinh viên năm nhất đến năm ba, giúp họ vừa có thêm thu nhập, vừa rèn luyện kỹ năng mềm cần thiết cho tương lai.

Job Link 2025: Cơ hội học bổng “0 đồng” và việc làm gia sư - Ảnh 2.

Đại diện Eteacher giới thiệu mô hình gia sư thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm. Ảnh: QUANG LIÊM

Không dừng lại ở đó, Eteacher còn mở rộng cơ hội cho sinh viên thực tập và làm việc tại các vị trí văn phòng, tạo mạng lưới kết nối bền vững giữa sinh viên - nhà trường - doanh nghiệp.

Đến với sự kiện, Quỳnh Như, sinh viên năm hai ngành Kinh doanh quốc tế, Trường ĐH Mở TP HCM, cho biết cô nhận ra mình có năng khiếu truyền đạt kiến thức qua việc giúp đỡ bạn học trên lớp. 

“Mình muốn thử sức với công việc gia sư để vừa rèn kỹ năng sư phạm, vừa trang trải thu nhập. Hôm nay đến sự kiện tuy tình cờ, nhưng mình đã có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và cơ hội việc làm phù hợp” - Như chia sẻ.

Du học Nhật Bản với học bổng 0 đồng - mở lối cho nhân lực trẻ tại Job Link 2025

Nổi bật tại khu gian hàng khối trường nghề, chương trình “Du học Nhật Bản học bổng 0 đồng” do Viện Nghiên cứu Giáo dục Y tế và Phúc lợi Nhật Bản - Châu Á (JAMWEI) phối hợp cùng Trường Trung cấp Bách Khoa Miền Nam triển khai, đang thu hút sự quan tâm lớn của học sinh và phụ huynh.

Chương trình hướng đến mục tiêu đưa học sinh Việt Nam sang Nhật Bản học tập và làm việc mà không phải chịu gánh nặng tài chính, thông qua học bổng hỗ trợ toàn phần chi phí học tập và sinh hoạt.

Job Link 2025: Cơ hội học bổng “0 đồng” và việc làm gia sư - Ảnh 3.

Chương trình học bổng của Trường Trung cấp Bách khoa Miền Nam nhằm khuyến khích tinh thần học nghề và phát triển kỹ năng thực hành. Ảnh: VÂN NHI

Bên cạnh việc nâng cao trình độ tiếng Nhật, học viên còn được trang bị chuyên môn kỹ thuật trong các lĩnh vực đang khát nhân lực như cơ khí, kỹ thuật điều dưỡng, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Với mô hình đào tạo được thiết kế với 70% thực hành và 30% lý thuyết, giúp học viên nắm vững kỹ năng nghề trước khi gia nhập thị trường lao động.

Chương trình “Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng” - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức - một hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường sự liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay.


