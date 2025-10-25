HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Vì sao học sinh THPT cũng "chen chân" dự ngày hội việc làm?

Huy Lân

(NLĐO)- Tại ngày hội việc làm do một trường ĐH ở TP HCM tổ chức, không chỉ sinh viên mà nhiều học sinh THPT cũng tham dự

Ngày 25-10, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) tổ chức ngày hội việc làm với gần 40 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, thu hút hơn 2.000 học sinh, sinh viên từ các ngành tài chính – ngân hàng, công nghệ, truyền thông, thương mại, logistics, giáo dục…

Vì sao học sinh THPT cũng "chen chân" vào ngày hội việc làm? - Ảnh 1.

Sinh viên đăng ký tham gia tuyển dụng

Năm nay, ngày hội việc làm gây chú ý khi lần đầu mở rộng đối tượng tham dự đến học sinh THPT. Các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận xu hướng tuyển dụng, quan sát quy trình phỏng vấn mô phỏng thực tế, lắng nghe chia sẻ từ nhà tuyển dụng, từ đó định hình ngành nghề phù hợp ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông.

Vì sao học sinh THPT cũng "chen chân" vào ngày hội việc làm? - Ảnh 2.

Nhiều học sinh cũng đến dự ngày hội việc làm

Ngày hội việc làm năm nay có nhiều hoạt động thiết thực: giao lưu tuyển dụng trực tiếp, đánh giá hồ sơ xin việc (CV), tư vấn nghề nghiệp, phỏng vấn thử…, giúp sinh viên nhìn rõ năng lực bản thân, mạnh dạn kết nối và "mở khóa" cơ hội việc làm.

Ngày hội việc làm còn giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ giàu tư duy hội nhập, sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Trong lễ khai mạc, SIU đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều doanh nghiệp. Hoạt động này thể hiện cam kết của nhà trường trong việc đào tạo gắn liền thực tiễn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong đào tạo kỹ năng, hỗ trợ sinh viên thực tập và tuyển dụng.

