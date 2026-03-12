Ngày 12-3, nhiều người ở TP Huế phản ánh đến Báo Người Lao Động việc ban tổ chức (BTC) giải chạy Hue Heritage Trail dù đã thông báo hoãn, hủy giải nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tiền lệ phí đăng ký cho vận động viên.

Hoãn rồi huỷ, BTC giải chạy vẫn chưa hoàn tiền

Anh H.Th.T (trú phường Thuận An, TP Huế) cho biết đã đăng ký tham gia cự ly 10 km với mức phí 430.000 đồng và nhận mã xác nhận từ BTC vào tháng 11-2025. Ban đầu, giải chạy dự kiến tổ chức ngày 2-11-2025, sau đó do thời tiết xấu nên được dời sang ngày 1-3-2026. Tuy nhiên, BTC sau đó thông báo hủy giải và cam kết hoàn lại 100% lệ phí đăng ký cho người tham gia.

Thông báo của BTC giải chạy Hue Heritage Trail 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 2-11-2025.

"Đến nay tôi vẫn chưa nhận được khoản tiền hoàn trả như cam kết", anh T. nói.

Không chỉ riêng anh T., trên mạng xã hội Facebook cũng xuất hiện nhiều ý kiến bức xúc liên quan đến việc hoàn phí. Một tài khoản tên M.A viết: "Đợt 1 hạn cuối hoàn tiền là 27-1 mà đã thấy gì đâu? BTC thật tệ". Trong khi đó, một người khác tên T.Th đặt câu hỏi: "Tại sao vận động viên chuyển lệ phí một lần nhưng việc hoàn tiền lại chia thành nhiều đợt?".

Thông báo dời giải chạy qua ngày 1-3-2026.

Theo thông tin từ fanpage của BTC, ngày 2-7-2025, giải chạy Hue Heritage Trail 2025 – Hành trình chạm đến di sản được công bố và dự kiến tổ chức vào ngày 2-11-2025. BTC giới thiệu đây là giải chạy city trail đầu tiên tại Huế, kết hợp trải nghiệm thể thao với khám phá các di sản của cố đô.

Và cuối cùng là thông báo dừng tổ chức giải chạy.

Theo kế hoạch ban đầu, lệ phí sau khi giảm 29% cho các cự ly 10 km là 625.000 đồng, 21 km là 731.000 đồng, 42 km là 909.000 đồng và 60 km là 1,117 triệu đồng. Người tham gia còn được hưởng ưu đãi đăng ký nhóm, với chương trình mua 3 BIB tặng 1.

Lộ trình dự kiến xuất phát từ bến Nghênh Lương Đình trước Đại Nội Huế, đi qua nhiều điểm di tích và thắng cảnh như Hoàng thành Huế, chùa Thiên Mụ, đồi Vọng Cảnh, đỉnh Hòn Vượn, Văn Thánh và hồ Khe Ngang.

Ngày 24-10-2025, BTC thông báo dời giải sang ngày 1-3-2026 do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, mưa bão kéo dài. Đồng thời đưa ra 3 phương án cho những người đã đăng ký chạy để lựa chọn, gồm bảo lưu vé, chuyển nhượng hoặc hoàn vé.

Bức xúc của nhiều người về cách BTC giải chạy hoàn phí.

Tuy nhiên, đến ngày 20-2-2026, BTC giải chạy đưa ra thông báo "khó khăn" về việc dừng tổ chức giải do số lượng vận động viên xác nhận tham gia giảm so với phương án ban đầu. BTC đồng thời cam kết hoàn trả 100% lệ phí đăng ký và cho biết việc hoàn tiền sẽ thực hiện theo từng đợt.

Giải thích về việc hoàn tiền nhiều đợt, trên fanpage BTC giải chạy cho biết kinh phí của giải đã được triển khai cho các hạng mục như sản xuất vật phẩm, in ấn, thuê nhân sự, đặt cọc dịch vụ… Khi thay đổi kế hoạch tổ chức, phần lớn các chi phí này không thể thu hồi nên nguồn tài chính của BTC bị ảnh hưởng, buộc phải sắp xếp hoàn tiền theo từng đợt.

Phóng viên đã liên hệ với số hotline được BTC giải chạy Hue Heritage Trail công bố trên fanpage của giải nhưng nhận được thông báo đây là số điện thoại không đúng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết BTC giải chạy là đơn vị từ TP HCM và trước đó đã có hồ sơ xin phép tổ chức sự kiện tại Huế. Sở đã báo cáo UBND TP Huế và được chấp thuận nên có cấp phép.

"Chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh của nhiều người về việc BTC giải chạy chưa hoàn tiền sau khi hủy giải nên đang tiến hành kiểm tra, rà soát. Nếu cần thiết sẽ mời cơ quan công an vào cuộc để làm rõ, không để tình trạng như vậy được" – vị lãnh đạo cho biết.



