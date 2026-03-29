Giáo dục

Giải chạy đặc biệt ở Hóc Môn

Huế Xuân

(NLĐO) - Hoạt động không chỉ nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục thể thao mà còn tạo nên hình ảnh đẹp về sự gắn kết giữa các thế hệ ở vùng đất Hóc Môn.

Ngày 29-3, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao và 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND xã Hóc Môn, TPHCM đã tổ chức "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026", thu hút khoảng 1.200 người tham gia.

Đặc biệt, hoạt động càng ý nghĩa khi có sự tham gia của hơn 600 học sinh, sinh viên trên địa bàn, tạo nên không khí sôi động và tràn đầy sức trẻ.

Hơn 600 học sinh, sinh viên xã Hóc Môn "tiếp lửa" Ngày chạy Olympic 2026

Hơn 600 học sinh, sinh viên xã Hóc Môn "tiếp lửa" Ngày chạy Olympic 2026

Lực lượng an ninh và y tế được bố trí chu đáo, hỗ trợ các vận động viên trong suốt lộ trình dài 1.800m

Hơn 600 học sinh, sinh viên xã Hóc Môn "tiếp lửa" Ngày chạy Olympic 2026

Hoạt động thu hút sự tham gia của 20 trường học trên địa bàn

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Mộng Nghi, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Hóc Môn, nhắc lại lời dạy của Bác Hồ về tinh thần "Dân cường thì nước thịnh".

Việc rèn luyện thể thao không chỉ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng một dân tộc khỏe mạnh, góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc. "Mỗi người dân khỏe mạnh là một "tế bào khỏe mạnh" của đất nước" - bà Nghi nhấn mạnh.

Đối với thế hệ trẻ, bên cạnh việc học tập, rèn luyện sức khỏe cũng rất cần thiết và cần được gia đình, nhà trường, địa phương chăm lo nhiều hơn.

Mỗi cung đường chạy mang những nét đặc trưng riêng của quê hương, những địa danh lịch sử gắn liền với vùng đất cách mạng anh hùng. Thông qua hoạt động, bà Nghi hi vọng học sinh có nhiều trải nghiệm về lối sống lành mạnh, mở rộng mối quan hệ bạn bè, tự tin giao tiếp và thêm yêu quê hương.

Hơn 600 học sinh, sinh viên xã Hóc Môn "tiếp lửa" Ngày chạy Olympic 2026

Học sinh bứt tốc về đích

Hơn 600 học sinh, sinh viên xã Hóc Môn "tiếp lửa" Ngày chạy Olympic 2026

Ngày chủ nhật ý nghĩa của học sinh xã Hóc Môn

Hoạt động không chỉ nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục thể thao mà còn tạo nên một hình ảnh đẹp về sự gắn kết giữa các thế hệ, từ những em nhỏ mầm non đến các hội viên Hội Cựu chiến binh, cùng chung tay vì một đất nước khỏe mạnh và năng động.

Thêm nhiều trường "hot" ở TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Thêm nhiều trường "hot" ở TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

(NLĐO)- Thêm nhiều trường THPT ở TPHCM công bố chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm 2026; chỉ tiêu tuyển sinh là căn cứ quan trọng đặt nguyện vọng thi lớp 10

(NLĐO) - Hơn 5.000 học sinh lớp 12 và giáo viên của hơn 115 trường THPT tham gia khám phá ngành học và trải nghiệm tại sự kiện Future Fest 2026.

(NLĐO)- Hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp không chỉ gói gọn trong tấm bằng trên tay các tân khoa, mà còn rõ nét qua những nụ cười của phụ huynh trên sân khấu.

