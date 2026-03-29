Giáo dục

Học sinh khám phá ngành học tại sự kiện trải nghiệm quy mô "siêu khủng"

Huế Xuân

(NLĐO) - Hơn 5.000 học sinh lớp 12 và giáo viên của hơn 115 trường THPT tham gia khám phá ngành học và trải nghiệm tại sự kiện Future Fest 2026.

Diễn ra trong 2 ngày 28, 29-3, sự kiện Future Fest 2026 do Trường ĐH Văn Lang tổ chức, thu hút hơn hơn 5.000 học sinh lớp 12 đến từ hơn 100 trường THPT, ban giám hiệu và giáo viên từ hơn 115 trường THPT và hơn 100 doanh nghiệp và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực tham gia.

Tại sự kiện, các em học sinh không chỉ được tiếp cận thông tin về 64 ngành học mà còn được trực tiếp giải mã khái niệm "Tương lai của việc làm" (Future of Jobs) và "Tương lai của kỹ năng" (Future of Skills).

Nhóm ngành truyền thông thu hút đông đảo học sinh tham gia trải nghiệm

Nữ sinh thử sức với máy quay "siêu khủng"

Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật và công nghệ thông tin thu hút đông đảo nam sinh khám phá

Tiết học đặc biệt dành cho những học sinh yêu thích công nghệ thông tin

Em Tuyết Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Vĩnh Lộc chia sẻ rất thích học ngành truyền thông, tuy nhiên gia đình lại muốn em học luật.

"Em muốn tìm hiểu sâu hơn về ngành truyền thông và quay lại những gì mình đã trải nghiệm được trong ngày hôm nay cho ba mẹ cùng xem. Em hy vọng ba mẹ cũng hiểu ngành học này và cho em chọn đặt nguyện vọng" - Tuyết Anh cho biết.

Với em Minh Quân, học sinh lớp 12, Trường THPT Bà Điểm, buổi trải nghiệm giúp hình dung rõ hơn về từng nhóm ngành nghề, đặc biệt ở nhóm ngành sức khỏe.

"Em đã chọn được nhóm ngành phù hợp với mình. Sau khi tham gia hoạt động, em cô đọng ngành học hơn, có thể xác định cả chuyên ngành muốn phát triển sau này" - Quân bày tỏ.

Học sinh trải nghiệm thực hành wax-up với dụng cụ nhỏ sáp. Hoạt động này giúp rèn luyện sự tỉ mỉ và cẩn trọng, một trong những những yếu tố quan trong của bác sĩ răng hàm mặt

Giảng viên chia sẻ về ngành răng hàm mặt

Mỗi năm, Việt Nam có hơn 1 triệu học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 60% tiếp tục vào đại học. Tuy nhiên, phần lớn phải đưa ra lựa chọn ngành học khi chưa hiểu đủ về bản thân và nghề nghiệp.

Thống kê cho thấy một khoảng cách rất lớn trong định hướng chọn nghề của học sinh. Cụ thể 75% sinh viên không cảm thấy được định hướng nghề nghiệp đầy đủ, hơn 70% người lao động trẻ chưa hiểu rõ kỹ năng cần thiết cho công việc, khoảng cách lớn giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp, phần lớn học sinh lựa chọn ngành học dựa trên cảm tính...

Theo Ban tổ chức, sự kiện không đưa ra những câu trả lời có sẵn, mà cung cấp công cụ để người trẻ nhìn rõ thế giới đang thay đổi, từ đó đưa ra lựa chọn tương lai một cách có ý thức và chủ động. Từ đó, giúp xóa bỏ những quyết định dựa trên cảm tính, thay thế bằng lộ trình học tập thích ứng với thực tế Gen Z.

Ngành mỹ thuật - thiết kế hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển cho tương lai

Giảng viên chia sẻ về những câu chuyện nghề thú vị trong lĩnh vực nghệ thuật

1 ngày trải nghiệm làm sinh viên Trường ĐH Văn Lang khiến nhiều học sinh thích thú

Dịp này, trường Đại học Văn Lang chính thức ra mắt Van Lang Global School. Đây là mô hình giáo dục hướng tới tương lai, giúp người học được phát triển tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tinh thần đổi mới và khả năng hợp tác đa văn hóa - thông qua các trải nghiệm học tập có chiều sâu, liên ngành và gắn liền thực tiễn.

Hơn 30 doanh nghiệp phỏng vấn sinh viên ngay tại trường

(NLĐO) - Career Day 2026 tạo không gian tuyển dụng trực tiếp, giúp sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, phỏng vấn và tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập sớm.

Thú vị trải nghiệm "Một ngày làm học sinh Trần Quang Khải"

(NLĐO)- Học sinh lớp 9 được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động giáo dục, câu lạc bộ ở trường THPT trước khi tự tin đặt nguyện vọng thi lớp 10

Kỹ năng nghề theo chuẩn quốc tế: Chìa khóa phát triển nhân lực

(NLĐO) - Đào tạo theo chuẩn quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo được xem là yếu tố then chốt giúp người trẻ hội nhập và phát triển.

