Chiều 4-11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hiếu Giang giải cứu thành công 3 người dân quê Nghệ An bị dòng nước dữ cô lập.

Trước đó, trưa cùng ngày, đơn vị này nhận được tin báo của Công an xã Hiếu Giang về việc 3 người dân quê Nghệ An đi làm rừng tràm, bị cô lập do nước lũ dâng cao tại khu vực đập tràn số 1 xã Hiếu Giang.

Lực lượng chức năng vượt dòng nước xiết, cứu thành công 3 người dân quê Nghệ An bị cô lập

Lực lượng chức năng dùng ca-nô giải cứu 3 người dân quê Nghệ An bị dòng nước xiết cô lập

Ngay sau khi nhận tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, ca-nô đến hiện trường phối hợp với Công an xã Hiếu Giang triển khai cứu nạn.

Lực lượng chức năng sau đó đã vượt qua dòng nước chảy xiết, tiếp cận và đưa được 3 người dân cùng xe máy vào bờ an toàn.

Ba người được giải cứu, gồm: Mạc Văn Phấn (SN 1992), Lang Văn Duẩn (SN 1986; cùng ngụ xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) và Vy Văn Vỹ (SN 1983, ngụ xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An)