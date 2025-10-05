Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn: 200 triệu đồng ươm mầm tài năng kinh doanh

Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn - tranh cúp Lương Văn Can với chủ đề "Ươm mầm tài năng kinh doanh" đã diễn ra sôi nổi tại sân golf Royal Long An (Đức Huệ, Long An) trọn ngày 4-10. Giải thu hút gần 160 golfer là các doanh nhân, lãnh đạo sở, ban, ngành cùng đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp tham gia.



Trưởng BTC, nhà báo Trần Hoàng phát biểu tại đêm Thương hội trao thưởng

Đây là sự kiện thể thao thường niên do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức, không chỉ là sân chơi kết nối, giao lưu giữa cộng đồng doanh nhân mà còn nhằm gây quỹ phát triển thế hệ doanh nhân trẻ thông qua Quỹ "Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can". Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về vai trò và trách nhiệm xã hội của doanh nhân, không chỉ trong sản xuất, kinh doanh mà truyền cảm hứng và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát triển tài năng, khởi nghiệp và cống hiến cho đất nước.

Đông đảo golfer tham dự giải đấu tôn vinh vai trò và trách nhiệm xã hội của doanh nhân

Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải năm nay lên đến hơn 10 tỉ đồng, mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn và kịch tính. Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng chính, bao gồm Best Gross (Hưng thương) cho golfer Philip Đức Ngô; Best Net (Khai trí) cho golfer Đoàn Hà Nam; giải nhất các bảng cho golfer Trương Viết Hoàng Sơn (bảng A), Ngô Hồng Quang (bảng B), Nguyễn Quốc Bảo (bảng C), Nguyễn Vân Anh (bảng nữ).

Trao giải Best Gross cho golfer Philip Đức Ngô và giải Best Net cho golfer Đoàn Hà Nam

Những giải thưởng kỹ thuật cũng được trao cho golfer Nguyễn Thị Thu Trang (longest driver 1C), Phạm Thành Giang (longest driver 4B), Đỗ Quang Trưởng (nearest to the pin 3B), Đinh Ngọc Út (nearest to the pin 3C), Nguyễn Khắc Giang (nearest to the line 5B) và Nguyễn Bích Liên (nearest to the line 9C).

Điểm nhấn của chương trình là đêm Thương hội – Giao lưu và trao giải, nơi diễn ra hoạt động đấu giá gây quỹ "Ươm mầm tài năng kinh doanh" với sự tham gia sôi nổi và hào hứng của cộng đồng doanh nhân.

Bức tranh thư pháp “Ý chí thực nghiệp” được doanh nhân Lê Hải Bình đấu giá thành công

Các vật phẩm được mang ra đấu giá gồm: Bức tranh "Bảo quốc túy, Tuyết quốc sỉ" – biểu tượng cho tinh thần dân tộc và lòng tự tôn văn hóa, Tác phẩm "Ý chí thực nghiệp" – truyền tải thông điệp về khát vọng lập thân lập nghiệp vững chắc, Ghim cài áo tinh xảo mang tên "Vững thế phồn vinh" – biểu trưng cho khát vọng thịnh vượng và phát triển bền vững.

Buổi đấu giá đã thu về tổng cộng 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được quyên góp vào Quỹ "Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can", phục vụ cho các chương trình đào tạo kỹ năng, phát triển tư duy khởi nghiệp, trao học bổng cho sinh viên ngành kinh tế – kinh doanh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên.